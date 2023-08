Giám đốc Công an Hà Tĩnh chỉ đạo làm rõ vụ 'tranh chấp' biển xe VIP

TPO - Liên quan đến vụ 'tranh chấp' biển xe Vip rao bán giá 288 triệu đồng đang gây xôn xao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã chỉ đạo điều tra làm rõ.

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Tĩnh làm rõ vụ hai người cùng xác nhận là chính chủ biển số 38 F8-8888 gắn trên chiếc xe Honda Super Dream.

“Hiện công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra làm rõ và báo cáo. Khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể”, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, tháng 7 vừa qua anh Lê Huy Đức (ở Hà Tĩnh) đăng tải công khai trên mạng rao bán chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 với giá lên đến 288 triệu đồng.

Khi chiếc xe này rao bán cũng được nhiều người trong giới đam mê xe quan tâm. Sự việc trở nên xôn xao hơn khi mới đây, anh N.X.T (trú tại TP Hồ Chí Minh) đăng tải thông tin cho rằng bản thân mới chính là chủ sở hữu biển số 38 F8-8888

Để khẳng định thông tin mình cung cấp, anh T. gửi thêm hình ảnh chiếc xe Dream biển số 38 F8-8888 đang được người thân sử dụng và phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cấp vào tháng 3/2014. Trong này thể hiện chủ xe đăng ký lần đầu là một người ở huyện Cẩm Xuyên vào năm 2003.

Sự việc này cũng đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Bởi trong giấy đăng ký xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 của anh Đức do Công an thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 8/5/2023 thể hiện có số khung, số máy trùng với giấy xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới của anh X.T được Công an huyện Can Lộc ký xác nhận vào năm 2014.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đã tiếp nhận thông tin trên. Hiện cơ quan công an đang điều tra và sẽ mời một số bên liên quan lên làm việc để xác minh làm rõ vụ việc.