Giám đốc Công an chỉ đạo xử nghiêm vụ chặn đường đập vỡ kính xe cấp cứu

TPO - Ngày 6/6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Trà Vinh tập trung điều tra, làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm vụ nam thanh niên hung hăng chặn đầu và đập vỡ kính xe cấp cứu.

Thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: Vào khoảng 18 giờ ngày 31/5, Công an thành phố Trà Vinh nhận được tin báo từ Công an phường 7 về việc phía trước Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh thuộc khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh xảy ra vụ cố ý làm hư hỏng tài sản (dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu). Sau khi nhận tin báo, Công an thành phố Trà Vinh đã phân công lực lượng khẩn trương đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Theo đó, tài xế T.V.Q. (SN 1994, thường trú tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe cấp cứu biển số 51B-017.73 của Công ty TNHH DVTM Cường Phúc Thọ (TPHCM) chở bệnh nhân đi từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) về Bệnh viện Thiên Ân (Trà Vinh) để tiếp tục điều trị. Khi đến đoạn đường gần Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh thì phát hiện 3 đối tượng, gồm: Hà Quang Danh (SN 1998, thường trú khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh) và 2 đối tượng khác đi trên 2 xe mô tô chạy cùng chiều phía trước nên anh Q. mở còi ưu tiên để xin nhường đường nhưng bị nhóm người này cản trở. Sau khi anh Q. điều khiển xe vượt qua thì nhóm người này đuổi theo. Khi đến trước Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh nhóm người này vượt lên chặn đầu xe, bất ngờ đối tượng Danh dùng viên gạch ném vào xe cấp cứu làm vỡ kính phía trước và kính cửa xe bên trái (chỗ tài xế ngồi), sau đó các đối tượng này rời khỏi hiện trường. Vụ việc được Công an thành phố Trà Vinh tiến hành tiếp nhận, xác minh, làm rõ theo quy định. Đến ngày 3/6, trên mạng internet lan truyền đoạn video clip về vụ việc trên (do camera của người dân ghi lại). Qua sự việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Trà Vinh tập trung điều tra, làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Trà Vinh đã làm việc với đối tượng Hà Quang Danh và các đối tượng khác có liên quan; đồng thời tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra để giải quyết vụ việc trên theo đúng quy định pháp luật.