Giải mã cơn sốt "Dạo Bước Hồng Kông 1999", nhiều bản lời Việt dễ hát theo

Dù đã ra mắt được 2 năm nhưng cho đến đầu năm 2026, ca khúc mang tên Dạo Bước Hồng Kông 1999 của ca/nhạc sĩ Bố Lữ Tích bất ngờ trở thành cơn sốt trên khắp châu Á, trong đó có cả mạng xã hội Việt Nam. Bài hát dần xuất hiện trong nhiều video trên TikTok với đủ loại trào lưu, đưa cư dân mạng trở về không khí của những bộ phim thập niên 90 đầy hoài niệm.

Dù có tên Dạo Bước Hồng Kông 1999 nhưng thực tế đây là đĩa đơn được Bố Lữ Tích phát hành vào năm 2024. Tác phẩm mang phong cách R&B hoài cổ, đậm chất các bộ phim TVB hoặc tuyệt tác đến từ đạo diễn Vương Gia Vệ.

Truy về nguồn cơn ban đầu, một số cư dân mạng cho rằng bài hát trở nên phổ biến sau 2 năm nhờ vào một lần livestream của diễn viên Lưu Vũ Ninh. Anh chàng đã bật bài hát một cách ngẫu nhiên khi đang trò chuyện cùng khán giả, từ đó khiến ai nấy tò mò và bị lôi cuốn bởi giai điệu bắt tai.

Dần dà, ca khúc bùng nổ trên Douyin, rồi lan sang TikTok. Tính đến nay, bài hát đã được sử dụng hơn 196 nghìn lần trên mạng xã hội. Thậm chí vì quá yêu thích giai điệu, không ít cư dân mạng Việt đã trổ tài viết lại lời dịch, thậm chí cover và mang đến một phiên bản mới để người Việt có thể tận hưởng trọn vẹn hơn.

Phiên bản Dạo Bước Hồng Kông 1999 "lời Việt sát nghĩa" đang gây sốt.

Một phiên bản cover gây chú ý.

Trên Spotify, Dạo Bước Hồng Kông 1999 đã vượt mốc 10 triệu lượt nghe. Bản thân nam ca sĩ Bố Lữ Tích cũng bất ngờ khi ca khúc ra mắt từ lâu của mình nay lại trở thành "cơn bão" trên mạng. Anh đã tạo một tài khoản TikTok và dành lời cảm ơn đến khán giả Việt Nam vì đã giúp bài hát của mình lan tỏa nhiều hơn.

Bố Lữ Tích (hay còn có nghệ danh Bruce Allen, BlueC) là nam ca sĩ Gen Z đang được quan tâm hiện nay. Anh sinh ra tại Phất Sơn, Quảng Đông (Trung Quốc) nên chất giọng Quảng Đông của anh cực kỳ chuẩn. Không qua trường lớp âm nhạc chính quy, Bố Lữ Tích tự học từ nhỏ, bắt đầu với nhạc điện tử rồi chuyển sang R&B và kiểu nhạc city pop (dùng để chỉ dòng pop thành thị thời thượng, mang giai điệu bắt tai).

Trước Dạo Bước Hồng Kông 1999, anh đã gây tiếng vang lớn với ca khúc TVB trên Douyin, được nền tảng này vinh danh "nhạc sĩ báu vật". Trong các buổi phỏng vấn, Bố Lữ Tích tiết lộ anh viết Dạo Bước Hồng Kông 1999 nhờ vào tuổi thơ hay ngồi xe cùng bố, được ông bật nghe nhạc của Trần Dịch Tấn.

Ngoài ra, anh đã lồng một đoạn tiếng Quảng Đông (cũng là đoạn gây sốt nhất bài) như một cách tri ân cho nơi mình sinh ra. Bản thân nam ca sĩ cũng tự nhận mình là người yêu cái cũ, từng khóc khi xem lại ảnh lớp mẫu giáo.

Với anh, làm nhạc chính là cách "đặt bức ảnh cũ vào khung mới, để cả căn phòng ngập tràn mùi hương của thời gian xưa".