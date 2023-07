TP - Phiên đại hình xét xử sơ thẩm đại án mang tên “Chuyến bay giải cứu” đã mở ra sáng qua, và kéo dài suốt 30 ngày kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Một lần nữa kỷ lục pháp đình bị xô đổ, khi trước tòa có tới 54 bị cáo, cùng 105 luật sư đăng ký tham gia bào chữa.

Trên ghế bị cáo có đủ thành phần, “ban bệ”: cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu trợ lý Phó Thủ tướng thường trực, 2 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Quảng Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Malaysia, các cựu quan chức Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Y tế, GTVT, Bộ Công an,… Hàng loạt các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có đến 18 bị cáo đối mặt với khung hình phạt chung thân, tử hình.

Trong vụ án này, tổng số tiền đưa hối lộ là 226 tỷ đồng, với hơn 400 lần. Nhận hối lộ 165 tỷ đồng, với hơn 500 lần. Số tiền trên mà xếp lên cũng gần đầy một chuyến bay.

Kỷ lục nhận hối lộ thuộc về bị can Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) có tới…253 lần nhận hối lộ với tổng số tiền 42,6 tỷ đồng, Vũ Tuấn Anh (cựu cán bộ Cục XNC Bộ Công an) 49 lần nhận tiền với 27,3 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận 37 lần số tiền 21,5 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) nhận 32 lần với hơn 25 tỷ đồng,…

Một kỷ lục đặc biệt khác là “giải cứu” cho “giải cứu”. Đó là bị can Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội bị buộc tội nhận 2,65 triệu USD (khoảng 61,6 tỷ đồng) để đưa cho cựu Trưởng Phòng điều tra (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an) để “chạy án” cho lãnh đạo một doanh nghiệp đang dính vào vụ án này.

Chưa ai quên chỉ mới hơn 2 năm trước, đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội toàn cầu. Trước khát khao được hồi hương của đông đảo người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là những công nhân, du học sinh nghèo không còn điều kiện tối thiểu để cầm cự nơi xứ người, Chính phủ đã quyết định cho phép tổ chức các “chuyến bay giải cứu” (chỉ thu tiền vé, không mất phí cách ly), và “chuyến bay combo” (người dân tự nguyện trả phí toàn bộ). Tính đến hết tháng 1/2022, đã có hơn 1.000 chuyến bay đưa hơn 200.000 công dân về nước. Để rồi cuối cùng sự thật bẽ bàng bị lôi ra ánh sáng, sau những lời tung hô…Số tiền móc túi của dân là cực lớn, nhưng đau lòng hơn cả, là cuộc “combo” hầu tòa của hàng loạt cán bộ trọng yếu của những cơ quan, ban ngành quan trọng nhất, nắm giữ cánh cửa sinh tử của hàng vạn, hàng triệu người trong cơn tuyệt vọng.

Sáng qua, những bị can, cũng vẫn có thể gọi là những con người được dẫn giải vào tòa đã cố gắng dùng khẩu trang che mặt, trùm mũ áo kín đầu, hoặc tuyệt vọng úp mặt vào bàn tay, vào chai nước hòng che bớt gương mặt của mình. Nhưng dù che giấu đến đâu, nhân dân vẫn nhận ra đó không ai khác, chính là những kẻ từng nắm chiếc phao cứu sinh cò kè mặc cả và ăn chặn đến đồng bạc cuối cùng của những người đang ngoi ngóp chết đuối.

Phiên tòa này và những bản án có thể “giải cứu” được phần nào lương tâm của họ chăng? Và liệu có là sự thức tỉnh cho những kẻ đang rắp tâm bòn rút xương máu của đất nước, của nhân dân?