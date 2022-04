Giá vàng trụ vững ở mức cao nhất trong hơn một tháng qua

TPO - Sau khi tăng giá liên tiếp, ngày 11/4, giá vàng miếng trong nước trụ vững ở mức 69,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất trong vòng hơn một tháng qua.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 11/4, Công ty Phú Quý niêm yết giá bán vàng ở mức 68,65 – 69,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 68,6 – 69,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Sáng 11/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.942,9 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 54,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước gần 15 triệu đồng/lượng.

Trong tuần này, thông tin quan trọng được các nhà đầu tư chờ đợi chính là dữ liệu lạm phát trong tháng 3, dự kiến được công bố vào thứ 3. Trong bối cảnh giá xăng tăng và giá thực phẩm tăng mạnh, các chuyên gia đang dự báo lạm phát hằng năm có thể đạt mức cao nhất trong bốn thập kỷ là 8,4%.

Lạm phát cao sẽ củng cố khả năng Cục Dực trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng thêm 50 điểm cơ bản vào cuộc họp diễn ra vào tháng 5. Tuy nhiên, trước mối lo về suy thoái kinh tế có thể xảy ra khi đường cong lợi suất đã đảo ngược, giới đầu tư vàng vẫn cho rằng Fed khó có thể tiến hành các chính sách thắt chặt tích cực của mình trong suốt năm 2022. Tâm lý lạc quan này đã và đang giúp thị trường kim loại quý đứng vững.

Theo nhà phân tích thị trường cao cấp Edward Moya của OANDA, việc thị trường xem xét liệu lộ trình thắt chặt của Fed sẽ buộc ngân hàng Trung ương Mỹ lựa chọn đẩy mạnh việc lãi suất để kiềm chế lạm phát hay chậm lại do lo ngại về tăng trưởng đang mang lại tâm lý lạc quan dài hạn cho giới đầu tư vàng. Ông cho rằng những rủi ro về tăng trưởng sẽ tăng lên khi những dữ liệu về lạm phát được công bố.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 11/4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.101 đồng/USD, giữ nguyên so so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tại ngân hàng thương mại chững lại. Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 22.690 - 23.000 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.