Giá vàng liên tục tăng cao, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

TPO - Ngân hàng Nhà nước cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý thị trường vàng. Giá vàng trong nước hiện chỉ cao hơn thế giới 5-7%.

Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo gửi Quốc hội liên quan đến thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã phối hợp cùng các bộ, ngành và các địa phương triển khai tổng thể các giải pháp để xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng cao, ổn định thị trường vàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Với hoạt động kinh doanh vàng tại địa phương, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, thanh tra.

Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Để kiểm soát thị trường, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, thao túng, trục lợi... gây mất ổn định thị trường.

Để bình ổn thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đấu thầu và bán vàng miếng trực tiếp để bổ sung nguồn cung vàng miếng SJC cho thị trường và phối hợp với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công an, và chính quyền các địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo hiệu quả của các phương án can thiệp.

"Với những giải pháp đồng bộ của Ngân hàng Nhà nước và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chức năng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá thế giới đã được kiểm soát và duy trì với biên độ phù hợp. Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới khoảng 5-7%. Thị trường vàng ổn định trở lại đã góp phần hỗ trợ tích cực cho thị trường ngoại tệ, tỷ giá và điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô", Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Liên quan đến việc tổng kết, đánh giá Nghị định 24, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã họp lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động của chính sách, các chuyên gia và các đại biểu Quốc hội quan tâm đến vàng và lấy ý kiến bằng văn bản về dự thảo tổng kết, đánh giá Nghị định 24, bổ sung kinh nghiệm quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ tờ trình số 28 ngày 20/3/2024 về báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 24, đề xuất 4 nhóm giải pháp và 2 nhóm kiến nghị nhằm thực hiện chức năng quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Khoảng hơn 3 tuần nay, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tục tăng cao. Giá vàng nhẫn điều chỉnh nhanh hơn và theo nhịp tăng của thế giới còn giá vàng miếng SJC phụ thuộc vào giá bán của Ngân hàng Nhà nước. Hiện, giá bán vàng miếng ở mốc 89 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng 4 tháng qua trong khi giá vàng nhẫn gần 88 triệu đồng/lượng, cao nhất trong lịch sử.