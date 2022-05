Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 1,1 triệu đồng/lượng

TPO - Phiên giao dịch ngày 26/5, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc, giảm tới 1,1 triệu đồng/lượng. Đây là mức giảm lớn nhất trong 3 tháng trở lại đây.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 26/5, giá vàng miếng trong nước được Công ty vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng ở mức 67,9 – 68,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 68,05 – 68,95 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 1.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 950.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Giá nhẫn tròn trơn của công ty này niêm yết ở mức 54,35 – 55,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường quốc tế, sáng 26/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.852 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Theo thị giá hiện hành, giá vàng thế giới quy đổi tương đương 52,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế phí). Mức giá này thấp hơn vàng trong nước khoảng 14,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng kỳ hạn tháng 6 đã giảm 12,9 USD xuống còn 1.851,6 USD/ ounce. Vàng giao ngay giao dịch lần cuối ở mức 1.853,5 USD/ ounce, giảm 11,9 USD/ ounce so với rạng sáng ngày trước đó.

Giá vàng giảm giá do áp lực phục hồi của đồng USD. Sau khi chạm mốc thấp nhất trong 4 tuần do áp lực bán mạnh mẽ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) trong phiên giao dịch rạng sáng hôm nay phục hồi trở lại. Rạng sáng, chỉ số DXY đã tăng lên mức 102,08, tăng 0,21% so với rạng sáng ngày trước đó. Lợi tức trên trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng cũng khiến vàng hết đà tăng giá.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 26/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.105 đồng/USD, tăng 2 đồng/USD so với trước đó.

Trong khi đó, tỷ giá tại ngân hàng thương mại tiếp tục ngược dòng, tăng nhẹ. Tỷ giá đồng USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 23.040 - 23.350 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.