Giá vàng tăng lên mức lịch sử, áp sát 78 triệu đồng/lượng

TPO - Bước vào phiên giao dịch chiều 25/12, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng, áp sát mốc 78 triệu đồng/lượng và tiếp tục ghi mốc lịch sử mới.

Trong khi giá vàng thế giới vẫn đứng im ở mốc 2.053 USD/ounce so với đầu giờ sáng, giá vàng SJC được các doanh nghiệp liên tiếp tăng mạnh.

Tập đoàn Doji niêm yết vàng miếng SJC ở mức 76,8 - 78 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC 77 - 78 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra cũng tăng 1 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 77 - 78 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Chỉ trong vòng 1 tuần qua, giá vàng SJC liên tiếp lập kỷ lục mới khiến người dân ngỡ ngàng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, vàng SJC tăng hơn 15%, mức tăng cao so với các kênh đầu tư khác.

Theo nhiều ý kiến, giá vàng trong nước tăng mạnh bởi bước vào chu kỳ cuối năm, người dân đổ xô đi mua vàng, đồng thời lãi suất tiết kiệm chạm đáy nên kênh đầu tư vàng trở nên hấp dẫn.

Lý do giá vàng miếng SJC tăng mạnh, theo các chuyên gia do từ lâu Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn không được sản xuất thêm vàng miếng, do vậy vàng miếng SJC khan hiếm trên thị trường, dù lực mua không cao.

Ngoài ra, nhu cầu mua vàng SJC không tăng đột biến nhưng vẫn liên tục nhích lên những ngày qua một phần do nhiều người kỳ vọng giá vàng còn tăng tiếp nên không vội bán ra, khiến cung cầu bị lệch pha.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa khi các nước phương Tây đang nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Một số ý kiến cho rằng giá vàng thế giới chững lại trong những ngày tới sẽ giúp giá vàng trong nước hạ nhiệt. Dù vậy, với nhu cầu mua vàng hiện tại, giá vàng trong nước được cho là rất khó dự báo.