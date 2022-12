Giả mạo nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

TPO - Thông qua hình thức vay trực tuyến, hai nam thanh niên tự nhận mình là nhân viên ngân hàng để lừa đảo gần 1 tỷ đồng.

Ngày 11/12, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, trú huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (24 tuổi, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền trực tuyến”.

Theo đơn trình báo, vào hồi tháng 6/2022, chị N.T.H.G. (21 tuổi, trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) lên mạng internet tìm kiếm nguồn vay và thấy tài khoản zalo của Nguyễn Đình Chiến giới thiệu làm nhân viên bộ phận phê duyệt của một ngân hàng thương mại.

Chiến giới thiệu mình có thể làm thủ tục cho vay nhanh gọn, không phải thế chấp, chỉ cần cung cấp hình ảnh thẻ căn cước công dân.

Sau đó Chiến và Tùng đã đưa ra lý do để làm thủ tục vay vốn, người có nhu cầu cần nộp hơn 2 triệu đồng phí dịch vụ hồ sơ.

Ngoài ra Chiến và Tùng còn lấy thêm các lý do làm phí bảo hiểm tiền vay, phí bảo lưu hồ sơ… để tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Vì tin tưởng, người vay đã thực hiện theo các bước giao dịch mà hai đối tượng đã đưa ra.

Sau 7 lần liên tục chuyển tiền, chị G. bị các đối tượng chiếm đoạt gần 60 triệu đồng. Sau khi lấy tiền, các đối tượng chặn liên lạc.

Công an xác định, từ tháng 6/2022 đến nay, 2 đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây phạm tội của các đối tượng.