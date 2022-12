Cựu Giám đốc chi nhánh VietABank bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TPO - Sau một thời gian điều tra bổ sung, Viện kiểm sát đã truy tố bị can Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á - VAB) cùng thuộc cấp Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đổi tội danh với cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Việt Á

Ngày 6/12, được biết, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, ở Hà Nội) và 25 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

So với cáo trạng ban đầu, Viện kiểm sát đã đổi tội danh truy tố đối với 2 bị can Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank) cùng thuộc cấp Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô) từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn bị can Nguyễn Giang Hòa về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trong vụ án, hàng loạt cựu nhân viên của Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng (PVcomBank) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cũng bị truy tố với cáo buộc có sai phạm liên quan đến những phi vụ lừa đảo của Nguyễn Thị Hà Thành.

Nhóm cán bộ ngân hàng tiếp tay cho lừa đảo

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016 - 2018, Thành kinh doanh tự do nhưng thua lỗ nên nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân theo cách "vay người sau trả cho người trước". Thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn.

Qua các quan hệ xã hội, Thành còn tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn, sau đó lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các “Hợp đồng tín dụng”, vay các ngân hàng.

Cáo trạng cho rằng, các ngân hàng đều coi Thành là khách hàng “VIP” nhưng thực tế đối tượng này không hoạt động kinh doanh, chỉ vay tiền người sau trả người trước. Từ ngày 5/6/2018 – 26/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Từ đó, bị cáo nhiều lần gian dối, chiếm đoạt 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và các cá nhân.

Cụ thể, tại ngân hàng VietABank, bị can Nguyễn Thị Thu Hương (chuyên viên Phòng giao dịch Đông Đô) đã giúp sức cho Thành thực hiện 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 274 tỷ đồng của ngân hàng này và 63 tỷ đồng của nhiều cá nhân khác.

Điển hình, tháng 6/2018, thông qua mối quan hệ xã hội, Thành quen biết chị Thu (quê Tuyên Quang) và trao đổi với chị này rằng, bản thân cần chứng minh tài chính 10 tỷ đồng nhưng Thành chỉ có 5 tỷ đồng, bị cáo đề nghị chị Thu cho vay thêm 5 tỷ đồng bằng hình thức cùng Thành gửi tiết kiệm đồng sở hữu 10 tỷ đồng tại VietABank.

Ngày 5/6/2018, Thành dẫn chị Thu đến phòng giao dịch Đông Đô của ngân hàng VietABank làm sổ tiết kiệm đồng sở hữu thì được Hương mời vào phòng họp chờ.

Sau khi tiếp đón Thành cùng chị Thu, Hương đề xuất cấp trên là Quản Trọng Đức lập thêm hợp đồng tiền gửi và giấy đề nghị phong tỏa tài sản đảm bảo để đưa cho chị Thu. Hai loại giấy tờ này được phát hành trái quy định của ngân hàng nên Hương không nhập vào hệ thống. Còn ông Đức vì muốn có thành tích nên đồng ý với đề xuất trái quy định của Hương.

Khi nhận được hợp đồng tiền gửi cùng giấy đề nghị phong tỏa tài sản đảm bảo do cán bộ ngân hàng đưa, chị Thu thấy có đầy đủ chữ ký, con dấu nên tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản đồng sở hữu. Chị Thu không biết Hà Thành sau đó đem cầm sổ tiết kiệm, đề nghị Hương giúp thế chấp để vay ngân hàng 4,5 tỷ.

Vẫn theo cáo trạng, ngày 9/11/2018, Thành đặt vấn đề vay thêm của chị Thu 5 tỷ đồng, còn Thành sẽ lập văn bản ủy quyền cho chị Thu toàn quyền sử dụng Hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu ngày 5/6/2018 thì chị Thu đồng ý. Cùng ngày, bị cáo cùng chị Thu đến phòng giao dịch Đông Đô và được Thu Hương lập Giấy đề nghị ủy quyền với nội dung: "Thành ủy quyền cho chị Thu sử dụng toàn bộ số tiền 10 tỷ đồng...trong giấy đề nghị ghi ngày 5/12/2018".

Khi chị Thu hỏi lý do vì sao phải ghi "lùi ngày", Thu Hương giải thích "phải đến hôm đó mới đến hạn tất toán khoản vay nên lập trước, đúng ngày chị Thu đến ngân hàng rút tiền về".

Tin lời Hương, chị Thu cùng Hà Thành ký vào giấy ủy quyền. Sau khi Hương cầm giấy ủy quyền này xin đầy đủ chữ ký của đại diện ngân hàng, có dấu của VietABank, chị Thu chuyển vào tài khoản của Thành hơn 2,8 tỷ đồng và đưa hơn 2,1 tỷ tiền mặt. Số tiền này bị Thành chiếm đoạt.

Viện kiểm sát cho rằng, Nguyễn Thị Thu Hương biết Thành có mục đích chiếm đoạt tiền của chị Thu và giả chữ ký người đồng sở hữu sổ tiết kiệm nhưng Hương vẫn tiếp tay cho hành vi lừa đảo.

Tại ngân hàng NCB, Thành đề nghị vay ông Đặng Nghĩa Toàn (ở quận Hoàn Kiếm) bằng hình thức ông Toàn và vợ gửi tiền vào NCB hoặc PVcomBank rồi đưa sổ tiết kiệm cho cô ta quản lý. Ngược lại, Thành sẽ trả ngay cho vợ chồng ông Toàn khoản lãi ngoài 4,2% một tháng. Khi đến hạn sẽ trả sổ tiết kiệm cho ông Toàn để đến ngân hàng rút tiền gốc, còn lãi suất Thành được hưởng.

Có được sổ trong tay, Thành cùng bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho) giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ và được ngân hàng NCB ba lần giải ngân 47,5 tỷ đồng. Số tiền này Thành trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng ông Toàn khai không biết và không đồng ý cho Thành dùng sổ tiết kiệm của mình để cầm cố vay ngân hàng. Còn Thành, Tùng thừa nhận việc lập khống hồ sơ, giả chữ ký ông Toàn để được vay tiền.

Ngoài ra, cơ quan truy tố còn cáo buộc Nguyễn Thị Hà Thành làm giả chữ kỹ, lăn giả dấu vân tay nhiều người gửi tiền khác, rồi chiếm đoạt của các ngân hàng này số tiền hơn 49 tỷ đồng.