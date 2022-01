Giá gas giảm 8.000 đồng/bình 12kg; mẹo nhận biết mít chín cây và mít ngậm hoá chất

TPO - Vào lúc 12h ngày 1/1 (giờ Việt Nam), quả cầu pha lê trên Quảng trường Thời đại (thành phố New York, Mỹ) đã được thả xuống trong giây phút đếm ngược đến năm mới 2022. Vì tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp, sự kiện năm nay bị giới hạn quy mô 15.000 khán giả thay vì 58.000 người như bình thường.

TPO - Vào những thời khắc giao thừa, lực lượng 363 của Công an TPHCM trắng đêm tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cho người dân thành phố vui chơi an toàn.