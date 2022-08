Gia đình cụ bà 85 tuổi được bồi thường 5 tỷ đồng sau 30 năm kêu oan

TPO - Ngày 22/8, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ban hành quyết định thỏa thuận về việc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 đồng ý bồi thường oan sai cho gia đình cụ Nguyễn Thị May (85 tuổi, ở thành phố Cao Bằng) số tiền 5 tỷ đồng.

Trước đó, cụ May cùng 2 con là bà Trần Thị Nga (57 tuổi) và ông Trần Ngọc Hùng (52 tuổi, đều ở thành phố Cao Bằng) là những người bị bắt oan trong vụ việc quân nhân L.D.T tử vong hồi tháng 2/1988.

Theo quyết định này, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 đồng ý chi trả số tiền bồi thường các thiệt hại về tổn thất tinh thần, thu nhập thực tế bị mất, chi phí đi lại kêu oan cùng các khoản chi phí khác. Cụ thể, ông Hùng được bồi thường 2 tỷ đồng trong khi với cụ May và bà Nga, mỗi người được nhận 1,5 tỷ đồng.

Theo quyết định này, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 đồng ý chi trả số tiền bồi thường các thiệt hại về tổn thất tinh thần, thu nhập thực tế bị mất, chi phí đi lại kêu oan và các khoản chi phí khác. Về việc cấp lại Quyết định đình chỉ điều tra bị can, VKS nhất trí cấp bản sao Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 03/KS ngày 5/3/1991 cho 3 mẹ con cụ May. Ngoài ra, đơn vị cũng chấp thuận yêu cầu của nguyên đơn về việc phục hồi danh dự bằng cách đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 5 số báo tỉnh Cao Bằng.

Theo hồ sơ khởi kiện, từ năm 1991, gia đình cụ May gửi đơn kêu oan khắp nơi song không được giải quyết. Tháng 10/2021, gia đình khởi kiện Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 1, đề nghị Toà án Nhân dân tỉnh Cao Bằng buộc đơn vị gây oan công khai xin lỗi và bồi thường. Ban đầu cụ May yêu cầu bồi thường 15 tỷ đồng nhưng sau nhiều buổi làm việc, số tiền chốt lại là 5 tỷ đồng.