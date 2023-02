Gen Z tiếp nhận Truyện Kiều qua các hình thức khác biệt

Dự án Truyện Kiều đi vào lòng người của học sinh lớp 9 tại Hà Nội đã mang đến một góc nhìn mới mẻ và khác biệt về cách tiếp nhận Truyện Kiều của giới trẻ hiện nay.

Dự án được thực hiện bởi học sinh khối 9 Trường phổ thông Dewey trong 20 tiết học kéo dài 6 tuần.

Sau khi được tiếp cận với tác phẩm trên sách giáo khoa và những tiết học trên lớp học sinh đã chủ động đi tìm hiểu sâu hơn về tác phẩm qua việc phỏng vấn ông bà, chuyên gia hoặc các nghiên cứu, báo đài trên mạng.

Tham gia Dự án với tiểu luận trách nhiệm lưu giữ cho tương lai, Đỗ Ngọc Linh (lớp 9 Dublin), chia sẻ lý do chọn đề tài là do 200 năm qua, Truyện Kiều với vị trí là “tập đại thành của văn học cổ điển nước nhà” đã tồn tại xuyên suốt với chiều dài lịch sử văn hóa dân tộc, Truyện Kiều có một sức sống mãnh liệt trong đời sống nhân dân Việt Nam. Những thế hệ trẻ phải là những đại sứ Văn hóa để lưu giữ di sản có giá trị to lớn này cùng với việc lan tỏa đến với bạn bè quốc tế.

Với dự án “Truyện Kiều đi vào lòng người” học sinh được hiểu về “quá khứ” với các nghiên cứu về cách thức lan tỏa của Truyện Kiều trong đời sống nhân dân và trong giới trí thức bằng cách “làm lại” những hoạt động của những con người bình dân trong những thế kỷ qua như: đố Kiều, bói Kiều, vịnh Kiều, lẩy Kiều, tập Kiều…

Ngoài các kiến thức được tiếp nhận từ lớp học, học sinh có thêm những góc nhìn đa chiều, mới mẻ hơn khi đi phỏng vấn ông bà, bố mẹ, những chuyên gia hay bạn bè quốc tế cùng với những thông tin tổng hợp được trên mạng.

Trong quá trình “đi lại’ con đường mà ông cha ta khi xưa hiểu về Truyện Kiều, thuộc Truyện Kiều và yêu Truyện Kiều, học sinh đã có cho mình nhiều câu hỏi suy tư được đặt ra “Tại sao chưa có bất kỳ tác phẩm chuyển thể nào của Truyện Kiều thành công?”, “Đã từng có tác phẩm chuyển thể nào thành công đưa Truyện Kiều đến với công chúng hay chưa?”, thậm chí “Bản thân Truyện Kiều có được coi là một tác phẩm chuyển thể hay không?”... Chính những câu hỏi này thôi thúc các bạn đi tìm kiến thức mới, đi tìm những câu trả lời cho chính mình.

Cùng với đó là những sáng tạo thú vị mang đậm chất gen Z như: bói bài tarot bằng những lá bài vẽ minh họa truyện Kiều, bói bài poker bằng hình minh họa và thơ Truyện Kiều, vé tàu từ Hà Nội vào Nghệ An - Hà Tĩnh (quê hương Nguyễn Du) bằng hình vẽ minh họa Truyện Kiều, kịch bản hóa một chương, đoạn Truyện Kiều cùng với những nghiên cứu sâu sắc qua các bài tiểu luận: Những quan điểm về thiện và ác trong tác phẩm Truyện Kiều; cách tiếp nhận Truyện Kiều trong Giáo dục Việt Nam, tính công lý trong Truyện Kiều; Truyện Kiều trong lòng các Việt Kiều …

Để “bước cùng” với sự phát triển không ngừng của thế giới, học sinh phải biết “cách học”, “cách làm” để vận dụng những kiến thức, kỹ năng được học vào cuộc sống. Với cách thức học tập này, học sinh Dewey được trao quyền làm chủ việc học, kiến tạo kiến thức cho chính mình. Không những kiến thức về văn học, ngôn ngữ được tiếp nhận mà còn có kiến thức về lịch sử, văn hóa, con người, chính trị… của một tiến trình phát triển dân tộc được các bạn “chiếm lĩnh”. Từ hiểu về quá khứ, gen Z sẽ thêm yêu, trân trọng và tự tin lan tỏa những di sản dân tộc đến với bạn bè quốc tế trong tương lai.

Mang đến một góc nhìn mới mẻ và khác biệt về cách tiếp nhận Truyện Kiều, những hoạt động trên không chỉ thể hiện sự sáng tạo của các bạn học sinh Dewey mà còn thổi một luồng gió mới cho một tác phẩm kinh điển đang được giảng dạy trong nhà trường và cách mà thế hệ gen Z đang tiếp nhận Truyện Kiều như thế nào.