Gần 300 doanh nghiệp Việt - Ý gặp gỡ tại Hà Nội, tìm cơ hội hợp tác đầu tư

Việt Linh

TPO - Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ý 2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng đề nghị Ý tăng cường, mở rộng hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực như trung tâm tài chính, khu thương mại tự do. Ý hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Sáng nay (4/9), hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và gần 100 doanh nghiệp Ý tham gia diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ý năm 2025. Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng cho biết, Ý hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh EU.

Trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2024. Các nhà đầu tư Ý hiện có 162 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 624 triệu USD.

tt-ho-sy-hung-7338.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt hoàn thiện hơn nữa thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn”. Những quyết sách mang tính “đột phá” tạo động lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời mở ra không gian hợp tác mới với các đối tác quốc tế, trong đó có Ý.

Ông Hùng nhấn mạnh, dư địa, tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa 2 nước còn rất lớn. Theo đó, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Ý hỗ trợ tiếp cận nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững, đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Với định hướng hợp tác và thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, Việt Nam đặt mục tiêu ưu tiên các dự án bảo đảm chất lượng, hiệu quả, gắn với công nghệ hiện đại và thân thiện môi trường. Các lĩnh vực được chú trọng bao gồm: Kinh tế xanh, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tài chính xanh, nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, thương mại và du lịch...

1000068602.jpg
Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp 2 nước đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới.

Ông Hồ Sỹ Hùng đề nghị các nhà đầu tư Ý tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông cũng kêu gọi Ý có tiếng nói thúc đẩy Liên minh EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo cơ sở quan trọng để doanh nghiệp 2 nước tăng cường hợp tác và khai thác hiệu quả hai thị trường lớn là ASEAN và EU.

Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp 2 nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng. Đặc biệt, để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam kỳ vọng được chia sẻ kinh nghiệm từ Ý trong phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế xanh.

Ngoài ra, Việt Nam đề nghị Ý mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực có thể trở thành động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính, khu thương mại tự do.

Trong khuôn khổ diễn đàn, hơn 10 biên bản ghi nhớ đã được ký kết, bao gồm các lĩnh vực trọng điểm như: đổi mới sáng tạo và công nghiệp 4.0, năng lượng và hạ tầng, hợp tác tài chính - bảo hiểm, xúc tiến thương mại và du lịch

Việt Linh
