G-GROUP, SAIGONTEL ký kết hợp tác chiến lược với ZUP và KTNF

Sáng 12/8/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới!”, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến lễ trao 28 thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa các doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam – Hàn Quốc.

Lễ trao thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các đại diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong số này, nổi bật là thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Công nghệ G-Group, CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel), Công ty ZUP và Công ty Korea Technology and Future (KTNF) nhằm phát triển hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và nền tảng máy chủ hàng đầu tại Việt Nam. Đây được xem là bước tiến chiến lược, đặt nền móng cho sự hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực hạ tầng số, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia.

Sản xuất server trong nước – bước đi chiến lược cho kinh tế số Việt Nam

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của kinh tế số. Để bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia, an ninh mạng và tự chủ công nghệ, việc sản xuất server trong nước được coi là nhiệm vụ then chốt. Hoạt động này không chỉ bảo vệ dữ liệu và hệ thống trọng yếu của quốc gia, mà còn giúp giảm phụ thuộc nhập khẩu, chủ động công nghệ, thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm công nghệ cao, đồng thời đáp ứng nhanh nhu cầu hạ tầng cho các lĩnh vực đang bùng nổ như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data).

Theo thỏa thuận hợp tác, G-Group sẽ đóng vai trò cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Với hệ sinh thái 8 công ty thành viên lớn mạnh, G-Group đặt mục tiêu tạo ra các sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” chất lượng cao, phục vụ thị trường toàn cầu, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lưu trữ, bảo mật và xử lý dữ liệu trong nước.

Saigontel (một thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - SGI) với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ và phát triển hạ tầng khu công nghiệp – khu công nghệ cao, là đơn vị tiên phong trong việc thu hút các dự án công nghệ cao, kết nối với nhiều tập đoàn hàng đầu quốc tế và đã triển khai thành công nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước. Với lợi thế này, Saigontel sẽ đóng vai trò là đối tác hạ tầng chiến lược trong dự án, tận dụng thế mạnh về phát triển hạ tầng khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ, quỹ đất và mạng lưới đối tác để cung cấp mặt bằng, xây dựng và phát triển các trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời là cầu nối quan trọng giúp liên kết các bên đối tác trong việc phát triển hệ sinh thái sản xuất server tại Việt Nam.

ZUP – doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc về giải pháp cơ sở hạ tầng dữ liệu – sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ thông tin tại Việt Nam thông qua mở rộng dịch vụ cơ sở hạ tầng, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến và đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

KTNF – nhà sản xuất máy chủ uy tín của Hàn Quốc – sẽ chuyển giao công nghệ, nội địa hóa sản xuất máy chủ tại Việt Nam và phát triển thị trường máy chủ dữ liệu, hướng tới đáp ứng yêu cầu khắt khe của môi trường công nghiệp 4.0. Tại diễn đàn, đại diện KTNF khẳng định sẽ mang tới công nghệ server tối ưu cho các ứng dụng điện toán đám mây, AI và điện toán biên, tích hợp bảo mật đạt chuẩn quốc tế và phù hợp yêu cầu pháp lý của Việt Nam. Doanh nghiệp này cũng chú trọng áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, hướng tới mô hình sản xuất bền vững.

Tác động tích cực tới nền kinh tế số

Sự hợp tác này không chỉ hướng tới việc hình thành hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và máy chủ bền vững, mà còn mở ra cơ hội nâng cao năng lực công nghệ quốc gia, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy thương mại song phương. Các bên thống nhất phát triển dịch vụ và cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu an toàn, tối ưu hóa hoạt động cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần định hình Việt Nam như một điểm đến chiến lược về hạ tầng số trong khu vực.

Với sự hậu thuẫn từ chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai bên, thỏa thuận hợp tác giữa G-Group, Saigontel, ZUP và KTNF hứa hẹn sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi số của Việt Nam, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số tăng trưởng bền vững, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.