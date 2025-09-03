FPT lập liên doanh thúc đẩy chuyển đổi số ngành ô tô

TPO - Hợp tác giữa FPT và Smart Holdings đã được nâng tầm thông qua việc thành lập công ty liên doanh, trong đó FPT và Smart Holdings lần lượt giữ 49% và 51% cổ phần. Trong giai đoạn đầu, FST-Japan sẽ tập trung phát triển các dự án với một tập đoàn ô tô lớn, sau đó sẽ mở rộng sang các khách hàng khác trong ngành ô tô.

FPT cho biết, đã hợp tác với Smart Holdings – công ty cung cấp giải pháp CNTT hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất – để thành lập Công ty TNHH FPT Smart Technologies Japan ((FST-Japan) hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số ngành sản xuất Nhật Bản, trong đó ô tô là lĩnh vực trọng tâm chiến lược.

Trong giai đoạn đầu, FST-Japan sẽ tập trung phát triển các dự án với một tập đoàn ô tô lớn, sau đó sẽ mở rộng sang các khách hàng khác trong ngành ô tô. Những lĩnh vực trọng điểm của FST-Japan bao gồm số hóa bản vẽ thiết kế, nâng cao chất lượng đề xuất giải pháp, và hỗ trợ các nhà sản xuất đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, chi phí và tiến độ.

Ông Đỗ Văn Khắc, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Tổng Giám đốc FPT Japan, Tập đoàn FPT cho biết, việc lập liên doanh nằm trong chiến lược dài hạn của tập đoàn với mục tiêu thúc đẩy quá trình số hóa, đặc biệt là lĩnh vực ô tô. Kết hợp năng lực công nghệ toàn cầu của FPT với chuyên môn sâu rộng của Smart Holdings mang đến cho công ty vị thế và khả năng để cung cấp các giải pháp thông minh và mang tới tác động mạnh mẽ, giúp tối ưu vận hành, tăng tốc quá trình chuyển đổi sang các hệ thống thế hệ mới và bền vững.

“Chúng tôi sẽ tạo ra giá trị mới bằng cách kết hợp kinh nghiệm toàn cầu và nguồn nhân lực đẳng cấp thế giới với năng lực triển khai trực tiếp và chất lượng Nhật Bản, từ đó mang đến những dịch vụ tiên tiến cho các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các khách hàng trong ngành ô tô”, ông Koichiro Sato, Chủ tịch kiêm CEO Smart Holdings, nhấn mạnh.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm về công nghệ ô tô, FPT đã thành lập một công ty thành viên chuyên biệt trong lĩnh vực này vào năm 2023 và hiện đang sở hữu mạng lưới 5.000 kỹ sư toàn cầu, hợp tác với các hãng ô tô, nhà sản xuất linh kiện và nhà sản xuất chip trên thế giới.