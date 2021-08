F0 điều trị khỏi xin ở lại chăm sóc người mắc COVID-19

TPO - New Zealand đóng góp 1 triệu đô-la New Zealand cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, dành 29 triệu đô-la New Zealand hỗ trợ ASEAN ứng phó và giải quyết các tác động của dịch bệnh. Canada công bố đóng góp 3,5 triệu đô la Canada cho Quỹ, hỗ trợ ASEAN với gói vật tư y tế trị giá 4,5 triệu đô la Canada.