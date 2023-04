EVNNPT phối hợp diễn tập ứng phó sự cố lưới điện truyền tải

Ngày 26/4, tại Trạm biến áp 220kV Hà Đông (Hà Nội), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Tham dự diễn tập có ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) EVNNPT, ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng giám đốc EVNNPC, ông Tạ Quang Thắm – Trưởng ban An toàn EVNHANOI, ông Phạm Xuân Hường – Trưởng ban An toàn EVNNPT, lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 1, Truyền tải điện Hà Nội.

Mục đích phương án phối hợp diễn tập nhằm chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Phương án phối hợp diễn tập bao gồm các hoạt động phối hợp xử lý sự cố dưới sự chỉ đạo của các đơn vị có liên quan (EVNNPT, EVNNPC, EVNHANOI) nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng tham gia ứng phó, thực hành khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị và lực lượng trong xử lý các tình huống sự cố giả định xảy ra. Kiểm tra và đánh giá được tính sẵn sàng, cũng như khả năng cơ động trong công tác triển khai xử lý sự cố của các đơn vị.

Tình huống giả định được đưa ra, ngày 24/4/2023, cơn bão số 01 diễn biến phức tạp sẽ đổ bộ vào khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp tới các các địa phương thuộc Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nam… Trong các ngày 25, 26/4 mưa lớn kết hợp gió giật cấp 12 -13 xảy ra trên miền Bắc gây sự cố trạm biến áp. Cùng với đó mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ mặt bằng trạm làm hỏng đường truyền thông tin liên lạc.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, nhân viên vận hành Trạm biến áp 220kV Hà Đông xử lý sự cố theo quy trình, quy định, Truyền tải điện Hà Nội điều động 01 đội công tác (tổ thí nghiệm - sửa chữa) với đầy trang bị, dụng cụ để thực hiện nhiệm vụ xử lý đầu dây bị hư hỏng, xử lý nguy cơ tụt lèo đoạn dây.

Truyền tải điện Hà Nội phối hợp với Công ty Lưới điện cao thế Hà Nội (thuộc EVNHANOI) trong công tác xử lý sự cố nhằm đưa thiết bị ngăn lộ trở lại vận hành trong thời gian ngắn nhất.

Với phần ngập úng, các lực lượng tham gia diễn tập đã tổ chức các biện pháp ngăn nước từ ngoài tràn qua con lươn ngoài cổng trạm. Cùng với đó, đơn vị cho chạy hệ thống bơm chống úng tại trạm để bơm cưỡng bức nước ra ngoài đảm bảo đủ điều kiện an toàn vận hành. Phần thông tin liên lạc cũng được các lực lượng nhanh chóng khôi phục để phục vụ công tác điều hành hệ thống truyền tải điện.

Phát biểu rút kinh nghiệm sau diễn tập, đại diện EVNNPC và EVNHANOI đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức diễn tập của EVNNPT khi công tác diễn tập nhuần nhuyễn, đúng theo phương án đề ra và đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và thiết bị. Đại diện các đơn vị cũng cho rằng, sự cố xảy ra trong thực tế có thể khác xa so với diễn tập vì vậy công tác chỉ đạo cũng như xử lý sự cố tại hiện trường cần chủ động, linh hoạt hơn để thời gian khắc phục ngắn nhất nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết, trong năm 2022, ở Việt Nam xảy ra 21 hình thái thiên tai. Lưới điện do EVNNPT quản lý vận hành đi qua 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó phần lớn đi trên khu vực đồi núi cao, qua sông suối, nên chịu sự tác động lớn của thiên tai. Thời gian qua, tình hình thiên tai, mưa lũ diễn biến rất phức tạp. Trong khi hệ thống truyền tải điện quốc gia có ý nghĩa quan trọng, nếu một sự cố xảy ra có thể gây mất điện một vùng rộng lớn. Để ứng phó với mưa bão, đơn vị đã thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Theo ông Lưu Việt Tiến, cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã hoàn thành tốt các nội dung diễn tập đã đề ra. Các đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, thống nhất, xử lý các tình huống linh hoạt.

Tình huống diễn tập sát với thực tế và phù hợp cho từng cấp độ quản lý, cấp độ rủi ro thiên tai và chuẩn bị và đáp ứng đầy đủ các nội dung như: vật tư, nhân lực, trang bị dụng cụ thi công, phương tiện, thông tin liên lạc và đáp ứng được về thời gian xử lý. Đảm bảo hệ thống vận hành an toàn liên tục, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và trang thiết bị được huy động trong quá trình diễn tập.

Buổi diễn tập giúp EVNNPT điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án xử lý sự cố để chủ động, sẵn sàng trong ứng phó khi có tình huống thật xảy ra nhằm kịp thời xử lý hiệu quả với các tình huống giả định, nâng cao năng lực chỉ huy ứng phó sự cố mất điện diện rộng của cơ quan chỉ đạo ứng phó, đánh giá năng lực và sự sẵn sàng phối hợp lực lượng giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tham gia ứng phó tình huống sự cố mất điện diện rộng.