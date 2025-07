EVNGENCO1 sản xuất 18,7 tỷ kWh trong nửa đầu năm 2025

6 tháng đầu năm, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) sản xuất được 18,7 tỷ kWh, đạt 91% kế hoạch được giao và 50% kế hoạch năm 2025.

Nửa đầu năm 2025, nhu cầu tiêu thụ điện giảm so với kế hoạch và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tần suất nước về các hồ thủy điện của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) nhìn chung tốt, đảm bảo mục tiêu cấp nước và phát điện đến hết mùa khô.

Trong bối cảnh đó, EVNGENCO1 đã triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì vận hành các tổ máy ổn định, tin cậy, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện Quốc gia, góp phần đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt là trong mùa khô 2025.

Cụ thể, EVNGENCO1 đã tăng cường chỉ đạo và động viên lực lượng vận hành tập trung cao độ để đảm bảo sản xuất, công tác bảo dưỡng sửa chữa được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tổng công ty đã chỉ đạo lập kế hoạch huy động các tổ máy thủy điện phù hợp, đồng thời đảm bảo an toàn hồ đập. Công tác cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện trong nửa đầu năm đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và lưu kho theo quy định. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2025, EVNGENCO1 sản xuất được 18,7 tỷ kWh, đạt 91% kế hoạch được giao và 50% kế hoạch năm 2025.

Về đầu tư xây dựng, các dự án đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao, trong đó 8 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 40 dự án đang được triển khai theo kế hoạch và bám sát mục tiêu được giao. Tính đến hết tháng 6, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng và giá trị giải ngân đạt 48,1% kế hoạch năm 2025.

Với công tác tìm kiếm và thực hiện đầu tư dự án nguồn điện mới, EVNGENCO1 đã tích cực làm việc với các địa phương, Bộ Công Thương và được bổ sung các dự án mà Tổng công ty quan tâm vào danh mục các dự án thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tạo tiền đề cho việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt, trong hai ngày 21 - 22/4/2025, EVNGENCO1 đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của EVNGENCO1 trong những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh chuyển mình mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNGENCO1 đã chủ động, khẩn trương, quyết liệt triển khai công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy quản lý điều hành – trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong toàn EVN hoàn thành sắp xếp các ban chuyên môn tại cơ quan Tổng công ty, từ 13 ban còn 9 ban và thành lập mới 1 ban, đưa tổng số thành 10 ban chuyên môn.

Các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được EVNGENCO1 tích cực thực hiện với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số trong năm 2025. Việc thành lập Ban Khoa học Công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng không nằm ngoài mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ thành tựu KHCN, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng và triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt, hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty và các đơn vị đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội tại địa bàn hoạt động như hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tưởng Chính phủ phát động, sửa chữa trường học, trao nhiều suất học bổng… Cáchoạt động an sinh xã hội đã góp phần lan tỏa những hình ảnh, giá trị tích cực về trách nhiệm xã hội của EVNGENCO1 tới cộng đồng, tăng cường hiểu biết, đồng thuận với hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng điện 17 tỷ kWh

Trong 6 tháng cuối năm 2025, EVNGENCO1 sẽ tập trung và đặt ưu tiên hàng đầu cho việc đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng được huy động, từ đó hoàn thành kế hoạch sản lượng điện 17 tỷ kWh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao. Cụ thể, thực hiện hiệu quả công tác điều hành cung ứng than, đảm bảo đủ nhiên liệu cho vận hành các tổ máy nhiệt điện. Các nhà máy thủy điện hài hòa mục tiêu cấp nước và phát điện, hạn chế tối đa việc xả tràn trong mùa lũ và đạt mực nước dâng bình thường vào cuối năm. Công tác bảo dưỡng sửa chữa, đặc biệt là sửa chữa lớn đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án nguồn điện mới là nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO1 trong 6 tháng cuối năm 2025 với mục tiêu hoàn thiện thủ tục để được giao làm chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1.320 MW và các dự án điện mặt trời nổi trên hồ tại Nhà máy thủy điện: Đại Ninh, Hàm Thuận, Đa Mi. Bên cạnh đó, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tổng công ty sẽ triển khai giai đoạn 2 của Đề án, tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó các đơn vị nhiệt điện đặt mục tiêu hoàn ngay trong tháng 7.

Công tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch, duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn tổng công ty