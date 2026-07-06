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Học đường

'Ép cá leo cây': Sai lầm khiến nhiều học sinh mất cả thanh xuân đại học

P.V

Nhiều học sinh bước vào đại học với niềm vui đỗ trường danh tiếng nhưng chỉ sau một, hai năm lại rơi vào trạng thái chán nản, mất phương hướng vì nhận ra mình đã chọn sai môi trường.

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ThS.LS Trịnh Hữu Chung tư vấn hướng đi phù hợp với đam mê, thế mạnh của từng học sinh

Khi "trường top" không đồng nghĩa với lựa chọn phù hợp

Theo chuyên gia, "ép cá leo cây" - đặt người học vào một môi trường không phù hợp với năng lực và định hướng - là sai lầm khiến không ít gia đình phải trả giá bằng thời gian, chi phí và cả những năm tháng tuổi trẻ.

Hệ quả là sau 1-2 năm học, nhiều sinh viên rơi vào trạng thái khủng hoảng, chán nản vì chương trình học quá nặng tính hàn lâm, không phù hợp với năng lực và tính cách của bản thân.

Phân tích sâu hơn về vấn đề này, ThS.LS Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định (GDU) nhận định: "Phụ huynh cần hiểu rõ năng lực và tính cách của con mình thuộc nhóm nào để định hướng đúng”.

Thực tế, hệ thống giáo dục đại học được chia làm hai nhánh rất rõ ràng: định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng. Việc ép con vào một môi trường không thuộc về thế mạnh của mình giống như việc bắt một chú cá phải học cách leo cây.

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Chọn đúng môi trường học tập sẽ tạo nền tảng giúp sinh viên thích ứng với thị trường lao động trong kỷ nguyên AI

Mô hình đại học định hướng nghiên cứu sẽ rất phù hợp với những học sinh có thiên hướng tư duy học thuật sâu, đam mê khám phá lý thuyết và có mục tiêu làm việc trong các viện chiến lược.

Ngược lại, với những học sinh có tính cách năng động, hướng ngoại, muốn nhanh chóng tự lập, các em cần một môi trường đào tạo mang tính “thực chiến” cao. Ở đó, người học không bị đóng khung trong những giảng đường lý thuyết hàn lâm, mà được “nhúng mình” vào môi trường doanh nghiệp ngay từ năm nhất để tích lũy kỹ năng thực tế, ra trường là bắt tay vào việc được ngay.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động, việc chọn trường không còn đơn thuần là chọn một thương hiệu, mà là chọn môi trường giúp người học phát huy đúng năng lực và thích ứng với nghề nghiệp trong tương lai.

Học để làm được việc, không chỉ để có tấm bằng

Tại TPHCM, Trường Đại học Gia Định (GDU) là một trong những ví dụ điển hình cho chiến lược dịch chuyển này. Để hiện thực hóa mục tiêu "học để làm việc ngay", GDU tăng cường đào tạo theo hướng "nhúng" sinh viên vào mạng lưới doanh nghiệp hơn 300 đối tác, cập nhật liên tục các xu hướng công nghệ mới để tối ưu hóa khả năng thích ứng sau tốt nghiệp.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định nhấn mạnh, muốn sinh viên không rơi vào cảnh thất nghiệp, chương trình đào tạo buộc phải chuyển hướng: Giảm bớt lý thuyết hàn lâm, tăng tính ứng dụng và nâng cao năng lực phản xạ nghề nghiệp.

"Nhà trường không chỉ dạy cái thị trường đang cần hôm nay, mà phải trang bị cho sinh viên cái phao tự học để họ tự nâng cấp bản thân khi thị trường biến động 5 hay 10 năm tới", ThS.LS Trịnh Hữu Chung khẳng định.

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GDU đồng hành, tiếp sức cho học sinh thuộc khu vực miền Trung thông qua các suất học bổng khuyến học

Bên cạnh chiến lược đào tạo thực chất, việc tối ưu hóa chi phí đầu tư giáo dục cũng là điểm cộng giúp GDU thu hút người học trong mùa tuyển sinh 2026 khi chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn ngày càng đắt đỏ.

Được biết năm nay, GDU xét tuyển 54 ngành/chuyên ngành đa dạng các lĩnh vực với mức học phí tương đương các trường công lập, dao động từ 1 - 1,4 triệu đồng/tín chỉ. Với mức học phí "vừa túi tiền" này, gánh nặng tài chính của các gia đình đại chúng được giảm tải đáng kể.

Đặc biệt, để tiếp sức cho những tài năng trẻ, trường triển khai chính sách học bổng lên đến 100% học phí học kỳ 1 cùng loạt thiết bị thiết thực phục vụ việc học như: Laptop, iPhone 18 Pro Max, AirPods... giúp sinh viên sẵn sàng cho hành trình phát triển năng lực thực chiến.

Thông tin tuyển sinh Đại học Gia Định 2026: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại: https://dutuyen.giadinh.edu.vn hoặc liên hệ các số hotline: 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18 để được tư vấn chuyên sâu về ngành học và ghi danh nhận các suất học bổng sớm.

P.V
#đại học #định hướng #giáo dục #sinh viên #gia đình #học bổng #kỹ năng

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