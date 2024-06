Em gái quốc dân Kim Yoo Jung tới Hà Nội

TPO - Kim Yoo Jung di chuyển từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) đến Nội Bài (Hà Nội) ngày 10/6. Mỹ nhân "Chàng quỷ của tôi" có mặt tại Việt Nam để thực hiện lịch trình kín.

Kim Yoo Jung bất ngờ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 10/6. Một số người hâm mộ chờ sẵn, cầm thư, hoa và quà gửi tận tay nữ diễn viên. Ngôi sao sinh năm 1999 bịt khẩu trang kín mít, đi cùng quản lý và có nhiều người bảo vệ. Cô có ít phút giao lưu, vẫy chào với khán giả và đi thẳng vào ôtô chờ sẵn.

Người hâm mộ khen nữ diễn viên Hàn Quốc thân thiện, đáng yêu. Một fan vui mừng khi Yoo Jung đón nhận thư và bó hoa từ mình.

Fanpage Kim Yoo Jung tại Việt Nam cho biết mỹ nhân Mây họa ánh trăng đến Việt Nam theo lịch trình thực hiện công việc cho thương hiệu. Cô có buổi chụp ảnh cho nhãn hàng. Đây là lịch trình kín nên fan chỉ biết trước một ngày. Nữ diễn viên sẽ trở lại Hàn Quốc vào tối 11/6.

Cuối tháng 12/2023, diễn viên Chàng quỷ của tôi có chuyến bay tới làm việc và nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Tại đây, cô thực hiện bộ ảnh cho thương hiệu thời trang. Trên trang cá nhân, Yoo Jung chia sẻ hình ảnh diện áo crop top, quần jeans khoe cơ bụng, xương đòn gợi cảm được thực hiện ở Việt Nam.

Ngày 29/6, người hâm mộ có thể gặp gỡ Kim Yoo Jung trong buổi fan meeting ở Bangkok, Thái Lan.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, nổi tiếng từ nhỏ. Cô bước chân vào showbiz khi mới lên 4, làm người mẫu nhí, đóng quảng cáo. Nhận dự án phim điện ảnh lúc 5 tuổi, cô lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nhờ diễn xuất tự nhiên, đáng yêu.

Ngay từ thời niên thiếu, cô cùng bạn đồng niên Kim So Hyun được nhận định là tương lai của điện ảnh Hàn Quốc, khán giả ưu ái gọi là “em gái quốc dân”.

Năm 19 tuổi, gia tài phim ảnh của Yoo Jung đã hơn 50 phim truyền hình và điện ảnh, 70 lần đóng quảng cáo. Với dòng phim cổ trang, diễn viên gây ấn tượng mạnh nhờ Mây họa ánh trăng (Moonlight Drawn by Clouds) năm 2016 đóng cùng Park Bo Gum.

Thời gian sau, Kim Yoo Jung chật vật trong việc chọn vai diễn, cô đóng Cô tiên dọn dẹp, Cửa hàng tiện lợi Saet Byul, The Night of the 8th Day… nhưng không mấy thành công. Phải đến phim hài lãng mạn Chàng quỷ của tôi (My Demon) năm 2023, tên tuổi Kim Yoo Jung mới nóng lên trở lại.

Theo SCMP, Kim Yoo Jung và Kim Young Dae đều đang cân nhắc lời mời xuất hiện trong loạt phim Dear X của đạo diễn Lee Eung Bok - người được biết đến nhiều dự án nổi đình đám như Hậu duệ mặt trời, Mr. Sunshine, Sweet home…