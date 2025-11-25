Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ekip "Ròm" tái xuất với phim mới sau 5 năm, mời đạo diễn từng thắng giải Cánh Diều

Thiện Dư

HHTO - Trần Thanh Huy, "cha đẻ" phim Ròm tái xuất với dự án mới Con Kể Ba Nghe và giao ghế đạo diễn lại cho cái tên mới.

Nửa thập kỷ sau khi Ròm "gây bão" điện ảnh Việt và giành giải tại LHP Busan 2019, Trần Thanh Huy chính thức trở lại với dự án điện ảnh mới mang tên Con Kể Ba Nghe. Khác với vai trò trong Ròm, lần này Trần Thanh Huy không còn ngồi ghế đạo diễn mà trao lại trọng trách cho người bạn đồng hành lâu năm, đạo diễn tài năng và sáng tạo Đỗ Quốc Trung.

con-ke-ba-nghe-1st-look-poster-kthuoc-social.jpg
Poster chính thức của phim Con Kể Ba Nghe.
03.jpg
Trần Thanh Huy tái xuất điện ảnh sau 5 năm kể từ Ròm.

Sinh năm 1990, Đỗ Quốc Trung thực chất không phải gương mặt xa lạ với những ai yêu điện ảnh, đặc biệt là mảng phim độc lập. Tốt nghiệp thủ khoa ngành Đạo diễn điện ảnh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt phim ngắn giàu cảm xúc. Tác phẩm Người Hộ Tang của anh từng đoạt Cánh diều Bạc 2021, mở ra hàng loạt dự án tiếp theo được công chúng quan tâm như Bộ Đồng Phục, Trực nhật Với Thư Kỳ, Đóng Vào Mở Ra… và liên tục xuất hiện tại các liên hoan phim Á - Âu.

Với thế hệ làm phim trẻ, Đỗ Quốc Trung được xem là "cú nổ ngầm", luôn được đánh giá cao bởi khả năng khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật trong không gian ngắn. Giờ đây, anh đến với thử thách mới khi cầm trịch một dự án phim chiếu rạp đầu tiên của sự nghiệp.

pic2.png
9-chot9-16236782015361373043016.jpg
Đạo diễn Đỗ Quốc Trung từng gây sốt với phim ngắn kinh dị Người Hộ Tang.

Trước đó, mối lương duyên kỳ lạ đã kết nối hai đạo diễn trẻ, giờ đây thành cộng sự đồng hành trong Con Kể Ba Nghe. Trần Thanh Huy và Đỗ Quốc Trung từng song song chinh phục mọi giải thưởng phim ngắn lớn nhỏ, là thủ khoa đại học của hai đầu cầu Nam - Bắc, đều từng giành giải đạo diễn xuất sắc 48 giờ, đều cùng theo học khóa đầu tiên Gặp Gỡ Mùa Thu dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Trần Anh Hùng, và cùng mang kịch bản đầu tay đến Chợ dự án Busan 2015. Đỗ Quốc Trung chia sẻ: "Hai năm trước, Huy hẹn tôi ra cà phê và nói thẳng Huy sẽ làm sản xuất để tôi yên tâm đạo diễn phim dài đầu tay".

pic1.png

Con Kể Ba Nghe dự kiến ra rạp ngày 16/1/2026, đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Câu chuyện trong phim xoay quanh hành trình "chữa lành" giữa một nghệ sĩ xiếc đi dây và cậu con trai khép kín. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ là những khoảng lặng riêng đầy tổn thương, cô đơn và tình yêu thương chồng chéo. Tựa đề Con Kể Ba Nghe chính là phép ẩn dụ cho nỗ lực kết nối hai cha con, về việc học cách mở lòng để thấu hiểu thế giới nội tâm của nhau. Bối cảnh xiếc được sử dụng như biểu tượng cho chính cuộc đời hai cha con, cũng là hình ảnh hiếm thấy trên màn ảnh rộng Việt Nam.

Đỗ Quốc Trung tiết lộ anh chọn đề tài này vì những tâm tư chưa từng nói được với người cha đã mất sớm của mình "Trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, hầu hết mọi người đã được ba mẹ đưa đi xem xiếc. Ở đó, những đứa trẻ sẽ bắt đầu ước mơ, tưởng tượng. Còn đối với những người nghệ sĩ xiếc, trong gian khó, thử thách, chấn thương, sinh tử thì mọi người sẽ rất yêu thương, bảo vệ nhau như anh em trong một gia đình”, anh cho biết thêm.

nsnd-phi-vu.jpg
NSND Phi Vũ góp mặt trong phim.

Hiện tại, Con Kể Ba Nghe đã công bố sự góp mặt của NSND Phi Vũ, người có hơn 47 năm gắn bó với sân khấu xiếc, từng là Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam. Đây chắc chắn sẽ là tác phẩm với hình ảnh mới lạ, nhưng không kém phần cảm xúc dành cho khán giả Việt dịp đầu năm.

Thiện Dư
#Con Kể Ba Nghe #Trần Thanh Huy #Đỗ Quốc Trung #Người Hộ Tang #Ròm

