Đường đê mới đầu tư tại Hoà Bình bị xe quá tải quần thảo: Khó xử lý dứt điểm hay 'buông'?

TPO - Như Tiền Phong phản ánh, tuyến đường đê sông Đà qua TP. Hoà Bình mới được đầu tư khang trang nhưng xe chở cát, sỏi quá tải đang liên tục quần thảo. Sau khi báo phản ánh, nhiều cơ quan chức năng cho biết đã vào cuộc, song chưa có giải pháp hiệu quả lâu dài.

Trước đó, báo Tiền Phong có bài "Hoà Bình: Đường đê mới đầu tư bị xe quá tải quần thảo cả ngày". Bài viết nêu thực trạng, hằng ngày có hàng chục xe ô tô cỡ lớn chở cát, đá loại 6 chân (tải trọng thấp nhất 30 tấn) lưu thông trên tuyến đường đê mới được đầu tư và cắm biển hạn chế tải trọng 10 tấn.

Tình hình vi phạm phức tạp hơn?

Sau khi có bài phản ánh thực trạng trên, UBND TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) phân công ông Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị, UBND TP. Hòa Bình trả lời báo Tiền Phong.

Ông Hiếu cho hay, nhằm bảo vệ tuyến đường đê mới đầu tư, Phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị tham mưu cho UBND TP. Hòa Bình cắm biển hạn chế tải trọng trên tuyến. Trong đó, tại khu vực cầu Hòa Bình 2, nơi có các điểm kinh doanh cát sỏi, tập kết rác thải xây dựng,phòng đã tham mưu cơ quan chức năng cắm biển báo hạn chế tốc độ, cắm biển cấm tàu bè cập bến cung cấp cát sỏi cho các bãi. Nhưng các chủ tàu bất chấp biển cấm vẫn hằng ngày cập bến chuyển cát sỏi lên bờ; xe quá tải vẫn hoạt động ngày đêm.

"Sau khi Công an thành phố giải thể, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông tại đường đê khu vực cầu Hòa Bình 2 trở nên phức tạp. Công an phường Thịnh Lang đã nhiều lần ra quân tuyên truyền nhắc nhở, nhưng không hiệu quả. Ngày 26/4, Công an phường đã có công văn đề nghị Công an tỉnh có biện pháp xử lý, nhưng đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để", ông Trần Trung Hiếu cho hay.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng CSGT tỉnh Hòa Bình có chuyên đề xử lý nghiêm xe quá tải trọng trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh và việc xử lý vi phạm xe quá tải trọng không có "vùng cấm", không có ngoại lệ. Cũng theo thượng tá Huy, điểm cầu Hòa Bình 2 chỉ là địa điểm nhỏ, Phòng CSGT không tách thành chuyên đề riêng và khó bố trí cán bộ túc trực hằng ngày ở đó, nên vẫn xảy ra vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Khi phóng viên hỏi về biện pháp xử lý cụ thể với xe quá tải ngày đêm cày xới tuyến đường đê mới đầu tư này, Thượng tá Nguyễn Quang Huy không đưa ra câu trả lời cụ thể. Trong khi đó, người dân tại đây cho hay, nếu lực lượng CSGT lắp một camera phạt nguội có thể xử lý được các xe quá tải trọng lưu thông, tránh việc con đê, đường mới bị phá hoại.

Cơ quan quản lý thuỷ lợi, đê điều cũng không có giải pháp hiệu quả. Ông Trần Quốc Toản, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Hòa Bình cho biết, Sở đã có nhiều văn bản đề nghị UBND TP. Hòa Bình xử lý, yêu cầu doanh nghiệp di chuyển rác ra khỏi hành lang bảo vệ đê. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ở đây không tuân thủ, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng không xử lý dứt điểm, mặc cho xe quá tải cày xới thân đê.

“Việc đưa rác thải về đổ trong hành lang bảo vệ đê, hành lang thoát lũ là vi phạm quy định của Luật Đê điều. Chi cục đã tham mưu với lãnh đạo Sở ký nhiều văn bản để nghị UBND TP. Hòa Bình có các biện pháp xử lý các vi phạm để bảo vệ đê, nhưng vẫn không có hiệu quả”, ông Toản nói.

Tỉnh đã chỉ đạo vẫn 'không xong'

Như Tiền Phong phản ánh, các xe quá tải đi trên tuyến đường đê mới đầu tư hầu hết xuất phát tại các bãi tập kết cát sỏi ở chân cầu Hòa Bình 2. Ngoài dùng xe quá tải, các doanh nghiệp thuê đất kinh doanh bãi cát ở đây còn xây dựng nhà kiên cố vi phạm hành lang bảo vệ đê điều. Nguy hiểm hơn, các doanh nghiệp này còn vận chuyển rác thải xây dựng về tập kết tại đây gây mất an toàn hành lang bảo vệ đê và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị, UBND TP. Hòa Bình cho hay, khu vực bến ở dưới chân cầu Hòa Bình 2 đã được cơ quan chức năng dừng cấp phép bến thủy nội địa và đưa ra khỏi quy hoạch bến thuỷ nội địa.

Nhằm xử lý dứt điểm các bãi cát ở Cầu Hòa Bình 2, UBND tỉnh Hòa Bình có văn bản chỉ đạo UBND TP. Hòa Bình, cơ quan chức năng liên quan lắp đặt biển hạn chế tải trọng, đảm bảo về trật tự an toàn giao thông và biển cấm neo đậu đường thủy nội địa như nêu trên và thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các đơn vị tập kết, kinh doanh, cát, sỏi...

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Hòa Bình lập dự án đầu tư xây dựng tại vị trí đã được quy hoạch đảm bảo mục tiêu của dự án và phục vụ tái định cư cho các doanh nghiệp đang kinh doanh cát, sỏi tại khu vực gần cầu Hòa Bình 2, di chuyển đến để tiếp tục kinh doanh; thời gian hoàn thành lập dự án xong trước ngày 30/11/2024.

Toàn cảnh bãi cát của các doanh nghiệp tại cầu Hòa Bình 2.

Ông Trần Trung Hiếu cho biết, tuy đã có chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Nguyên nhân do ở vị trí mới hiện nay còn vướng mắc trong thủ tục đầu tư và chưa có doanh nghiệp đứng ra xây dựng hạ tầng cho các doanh nghiệp thuê.

Theo ông Hiếu, các doanh nghiệp kinh doanh cát sỏi tại cầu Hòa Bình 2 hiện nay đều trái phép, vì giấy phép kinh doanh cát sỏi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị cơ quan chức năng thu hồi. Nhưng hợp đồng thuê đất vẫn còn hiệu lực, nên doanh nghiệp cố tình bám trụ tại đây để kinh doanh.

"UBND thành phố đã lập dự án xây dựng cảnh quan ở hai bên khu vực cầu Hòa Bình 2, trong đó có nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi có đề án sáp nhập tỉnh, dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền thông qua", ông Hiếu cho biết.