Đường chưa đạt chuẩn đã khai thác theo cao tốc: Rất nguy hiểm

Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa ô tô con và 3 xe đầu kéo trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa qua, từ thực tế kiểm tra và rà soát, đại diện Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, tuy được gọi là cao tốc nhưng tuyến đường này chưa thể khai thác theo đúng tốc độ cao tốc.

Lý giải cho việc này, đại diện Cục CSGT cho hay, do lòng đường hẹp, chỉ có 1 làn xe và 1 làn dừng khẩn cấp, nên khi gặp xe đi chậm các phương tiện không thể vượt lên được. Trường hợp tài xế muốn vượt buộc phải đè vạch liền hoặc lấn sang làn dừng khẩn cấp, nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, trên dọc tuyến dài 98,3 km qua hai tỉnh là Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có rất nhiều nút giao, tại mỗi nút giao lại có những đoạn đường có 3 làn xe, điều này vô tình tạo ra vô số những nút thắt cổ chai.

“Thực trạng trên rất nguy hiểm cho những lái xe, tài xế chưa quen đường, nhất là vào ban đêm tầm nhìn, quan sát bị hạn chế”, đại diện Cục CSGT quản lý về giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn nói.

Theo đại diện Cục CSGT, vụ tai nạn ô tô vừa qua trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn lỗi do lái xe vượt ẩu (vượt phải), nhưng lại xảy ra tại đoạn cao tốc đang có 3 làn xe (đoạn qua nút giao Cầu Tuần, xã Hương Thọ, thành phố Huế) rồi thu hẹp xuống 1 làn. Việc này, về mặt khách quan có thể lái xe đang chạy trên đoạn 3 làn xe, khi vượt phải, tài xế đã bị bất ngờ khi thấy điểm thu hẹp làn xe quá gần, dẫn đến không kịp xử lý (?).

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước khi tuyến đường thông xe, đưa vào khai thác, Cục đã cùng với Cục CSGT khảo sát hạ tầng trên tuyến và đưa ra phương án tổ chức, phân luồng giao thông.

Tuy nhiên, sau vụ tai nạn giao thông vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam đang tiến hành rà soát các vị trí nút giao, đoạn đường được mở rộng, thu hẹp, trong đó có đoạn qua nút giao Cầu Tuần (xảy ra tai nạn) để báo cáo Bộ GTVT, sớm đưa ra phương án tổ chức giao thông, điều chỉnh hạ tầng hợp lý trong thời gian sớm nhất.

PGS.TS Nguyễn Quang - Hội Cầu đường Việt Nam cho rằng, trong bộ tiêu chí kỹ thuật và tiêu chuẩn làm đường cao tốc của thế giới, không có đường cao tốc nào chỉ có 1 làn xe hoặc đường cao tốc hai làn xe nhưng không có làn dừng khẩn cấp.

“Chỉ Việt Nam mới thấy có cao tốc 1 làn xe và cao tốc 2 làn xe không làn dừng khẩn cấp. Hạ tầng không đạt chuẩn cao tốc nhưng khai thác theo tốc độ cao tốc thì rất nguy hiểm, sớm muộn gì cũng gây hệ lụy lớn cho người dân và xã hội” - PGS.TS Nguyễn Quang nói.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu - Phó Trưởng đoàn chuyên trách tỉnh Thừa Thiên Huế: Cần đầu tư cho thực sự đúng tầm!

Đối với các tuyến đường cao tốc, ai cũng mong muốn sẽ có tốc độ đáp ứng yêu cầu, đảm bảo lưu thông và an toàn...

Thực tế, bản thân chúng tôi cũng rất ngại lưu thông trên cao tốc này, nhưng lại không có lựa chọn nào khác khi đi vào các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… Đường cao tốc là tuyến đường ngắn nhất, nhanh nhất để đi, nhưng lại tiềm ẩn những nguy hiểm trong quá trình lưu thông. Chúng tôi còn có tâm lý lo ngại khi lưu thông huống gì người dân đi thường xuyên, nhất là những hãng vận tải hành khách trên tuyến đường này.

Là đại biểu của tỉnh chuyên trách của tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi mong muốn nhà chức trách kịp thời bổ sung các biển báo giao thông trên tuyến đường. Đồng thời cần nghiên cứu mở rộng làn đường cao tốc đoạn qua Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Vấn đề đường cao tốc đã từng được đề cập nhiều tại diễn đàn Quốc hội, tôi đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ GTVT nói chung và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói riêng. Việc giải trình của Bộ trưởng trước các câu hỏi của Quốc hội chúng tôi cũng thấy rất trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi mong muốn rằng, Bộ trưởng cần quyết liệt hơn, quan tâm hơn, đặc biệt với những điểm thường xảy ra tai nạn.

Cơ quan chức năng của Bộ GTVT nên thị sát chặt chẽ hơn để tổ chức lại giao thông cho thực sự an toàn.

Tôi cũng có mong muốn sau quá trình thị sát, Bộ GTVT có những báo cáo, kiến nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền về nguồn lực để có những giải pháp phù hợp với những tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn. Theo tôi, cao tốc phải đạt tiêu chuẩn tối thiểu 4 làn xe. Chúng ta không có lựa chọn nào khác là phải đầu tư làm đường cao tốc cho thực sự đúng tầm, đúng kỹ thuật, thiết kế để đảm bảo an toàn. Điều này không chỉ đảm bảo phát triển kinh tế cho người dân, doanh nghiệp, cho xã hội, cho đất nước mà còn đảm bảo an toàn tính mạng con người tham gia giao thông, để người dân an tâm lưu thông trên tuyến đường.

Thực tế đã chứng minh rằng, đoạn đường cao tốc La Sơn - Cam Lộ là một trong những đoạn đường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong quá trình vận hành.

Là đại biểu Quốc hội chuyên trách của địa phương, sau nhiều lần kiến nghị bằng văn bản và kiến nghị trực tiếp, chúng tôi đều mong muốn các bộ, ngành, đặc biệt ngành giao thông có khảo sát, đánh giá kịp thời, từ đó đưa ra những giải pháp và trình Chính phủ, Quốc hội, khắc phục những bất cập không chỉ trên tuyến đường này và các đoạn đường khác liên quan.

Thành Nam (ghi)