'Đứng lên và Cất tiếng': Tái hiện hình ảnh, hiện vật về Bác Hồ và báo chí cách mạng Việt Nam

TPO - Trước một số vụ tai nạn nghiêm trọng do xe ba bánh tự chế gây ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an, Sở GTVT kiểm tra, xử lý nghiêm. Tuy nhiên, đã 10 ngày chỉ đạo trên được đưa ra, xe ba bánh vẫn chạy thản nhiên, thậm chí còn chạy qua các chốt trực CSGT trên đường.

TPO - Liên quan việc Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My để phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, PV đã liên hệ bà Đoàn Thị Tuyết Mai (ngụ TPHCM, mẹ ruột Diễm My) để tìm hiểu thêm về những uẩn khúc xung quanh việc "mất tích" đầy bí ẩn của cô gái này.