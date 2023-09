Du lịch Nha Trang dịp 2/9: Nghĩ rất đông nhưng lại rất vắng

TPO - Thời tiết ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9 mát mẻ, tuy nhiên TP Nha Trang không đông khách như thời điểm 30/4, công suất phòng mới đạt khoảng 55%-60%, nhiều khách sạn treo biển còn phòng. Trong khi đó, Phan Thiết công suất phòng đã đạt trên 80% dịp lễ.

Nha Trang còn phòng

“Mình đi xe khách cả đêm từ TPHCM ra Nha Trang lúc 5h30 sáng, về đến khách sạn tắm rửa rồi lên xe đi tour biển đảo ngay. Lúc đi vẫn cứ nghĩ Nha Trang sẽ đông khách nhưng ra đến nơi thấy khá vắng, trong khi thời tiết đang rất đẹp để đi biển”, chị Thu Hoài (du khách từ TP.HCM) nói.

Khảo sát vào sáng 1/9, thời điểm du khách bắt đầu về đến Nha Trang bắt đầu kỳ nghỉ lễ, nhiều trục đường chính của thành phố biển như Trần Phú, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai nhiều xe ôtô loại lớn đưa khách về các điểm lưu trú và điểm tham quan du lịch.

Nhìn chung khách đến Nha Trang đợt lễ này không đông như dịp 30/4 - 1/5 vừa qua. Đến gần 10h, đường Trần Phú đoạn từ trung tâm thành phố đến cầu cảng Vinpearl hàng trăm ô tô chở khách đi tham quan tour biển đảo nên xảy ra tình trạng kẹt cục bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông lập tức có mặt, phân luồng hướng dẫn các phương tiện di chuyển.

Khảo sát các khách sạn ở trung tâm TP Nha Trang ở phân khúc 3-5 sao, trong ngày đầu công suất phòng chỉ mới đạt khoảng 50-60%; trong khi đó các khách sạn nằm đường hẻm hoặc xa trung tâm công suất chưa đến 40%.

“Công suất đặt phòng đợt này không cao so với dịp lễ 30/4 vừa qua, chúng tôi hy vọng sẽ đón thêm khách lẻ ở các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận… những ngày tới”, chị Phan Mỹ Linh, quản lý một khách sạn trên đường Trần Phú (TP Nha Trang) chia sẻ.

Ông Trần Văn Phú - Trưởng bến tàu du lịch Nha Trang - cho biết: Ngày 1/9, dự kiến có khoảng 3.000 du khách rời cảng đi tham quan các tour biển đảo. So với lễ 30/4, khách dịp này giảm mạnh. “Ban quản lý dự kiến đón khoảng 15.000 khách dịp lễ này, nhưng có vẻ rất khó đạt con số trên vì ngày đầu khá vắng”, ông Phú nói và cho biết nguyên nhân có thể là do vừa bước vào năm học mới nên các gia đình không dẫn con đi du lịch dịp này.

Còn lãnh đạo Công ty CP Du lịch Long Phú thông tin dịp lễ 2/9, có khoảng 2.500 khách đăng ký tour tham quan đảo Hoa Lan và 1.500 khách tham quan Đảo Khỉ. Tại các điểm tham quan như: Hòn Chồng, Tháp Bà Ponagar, Nhà Thờ Đá, chùa Long Sơn... lượng khách sáng 1/9 chưa nhiều.

Trái ngược với trung tâm TP Nha Trang, các khu du lịch, resort ở khu du lịch Bãi Dài (huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh) như Fusion Cam Ranh, Alma, Radisson Blu, The Anam... công suất phòng đều đạt 70-80%.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, công suất phòng ở khu du lịch Bãi Dài đạt cao do 70% là khách quốc tế, trong đó khách Hàn Quốc chiếm phần lớn. “Ngoài khách nội địa thì thị trường khách Hàn Quốc đang là dòng khách quốc tế chủ lực của ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, thông tin.

Trong khi đó, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết, trong 5 ngày lễ 2/9 (31/8 - 4/9) dự kiến có khoảng 564 chuyến bay cất/hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh; trong đó có khoảng 337 chuyến nội địa, còn lại là quốc tế.

Phan Thiết kín phòng

Trái ngược với Nha Trang, TP Phan Thiết (Bình Thuận) được dự đoán đón lượng lớn khách du lịch dịp lễ này. Theo Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận, công suất phòng của các resort, cơ sở lưu trú tại Mũi Né - Phan Thiết hầu hết đều đạt 90% trở lên; một số resort 3 sao trở lên đã kín phòng từ nhiều ngày trước lễ.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hàng loạt chương trình hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023, gồm: Tuần lễ văn hóa đường phố, caraval đường phố; âm nhạc đường phố Bình Thuận - rock fest; triển lãm di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam; hoạt động giao lưu nghệ thuật biển, đảo - trái tim Việt Nam…

Ngoài ra còn có các lễ hội đặc sắc như: Dinh Thầy Thím, Cầu Ngư, Nghinh Ông, Kate… diễn ra từ ngày 25/8 đến 3/9 tại sân khấu đường Nguyễn Tất Thành (TP Phan Thiết).

Do dự đoán được lượng khách đến đông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường nhắc nhở, kiểm tra vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông; nhắc nhở doanh nghiệp, hộ kinh doanh niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng chặt chém, nâng giá, chèo kéo hay lừa dối du khách. Công tác cứu hộ ven các bãi biển tập trung nhiều du khách cũng được chú trọng.

Sở Du lịch Khánh Hòa cũng đề nghị doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tăng cường các biện pháp đảm bảo phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 2/9, như: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; duy trì đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm….