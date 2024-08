Dự kiến mỗi ngày 120.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp 2/9

TPO - Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM dự kiến khai thác trung bình 700 chuyến bay mỗi ngày với lượng hành khách khoảng 120.000 người/ngày.

Chiều 29/8, thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, trong giai đoạn cao điểm dịp lễ Quốc khánh (từ ngày 30/8-3/9), dự kiến sân bay khai thác trung bình 700 chuyến bay/ngày với lượng hành khách đạt khoảng 120.000 người/ngày (tăng khoảng khoảng 8% so với lượng khách hiện tại là 110.000 người/ngày).

Dự kiến, trong hai ngày cao điểm (30/8 và 3/9), Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khai thác khoảng 730 chuyến bay, sản lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 125.000 lượt hành khách/ngày.

So với cùng kỳ năm ngoái, số chuyến bay dự kiến khai thác và lượng hành khách qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong dịp lễ 2/9 năm nay sẽ giảm. Cụ thể, trong dịp 2/9/2023, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khai thác trung bình 720 chuyến bay/ngày với lượng hành khách đạt khoảng 125.000 người/ngày. Trong đó, ngày 31/8/2023 cao điểm đi và ngày 4/9/2023 cao điểm đến, cảng HKQT Tân Sơn Nhất khai thác khoảng 740 chuyến bay/ngày, lượng hành khách đạt khoảng 130.000 lượt khách/ngày.

Theo đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong cao điểm phục vụ kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, cảng đã phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ bố trí lực lượng gồm đoàn viên Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực khu vực an ninh soi chiếu, khu vực sảnh công cộng nhà ga quốc nội trong khung giờ cao điểm (5h-9h) từ ngày 30/8-3/9. Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ phối hợp với cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và chất lượng dịch vụ tại cảng.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, dự báo TPHCM và khu vực Nam Bộ sẽ có mưa dông vào thời điểm chiều, tối. Do đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm khí tượng hàng không nhằm tăng cường công tác quan trắc và dự báo khí tượng. Trên cơ sở đó, cảng sẽ chủ động thông báo kịp thời về diễn biến thời tiết có ảnh hưởng đến hoạt động bay, đặc biệt diễn biến xu thế thời tiết, các hiện tượng thời tiết bất lợi để có phương án điều hành bay và khai thác bay hợp lý.

Ngoài ra, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ phối hợp với các đơn vị kiểm soát sự tuân thủ quy định về luồng tuyến cho các loại xe ra vào nhà ga, đảm bảo thông thoáng, không để xảy ra ùn ứ.

Theo số liệu từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong đợt cao điểm hè năm nay (từ ngày 15/5-15/8), cảng khai thác tổng cộng 60.915 chuyến bay (trung bình 662 chuyến/ngày) với hơn 10,4 triệu lượt hành khách (trung bình đạt 113.755 khách/ngày). So sánh với dịp hè năm 2023, tổng số chuyến bay giảm 10% và tổng lượng hành khách giảm 8,3%.