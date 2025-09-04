Nhật Bản: Du khách Úc gây phẫn nộ vì uống đồ cúng tại nghĩa trang

TPO - Đại sứ quán Úc tại Nhật Bản vừa đưa ra cảnh báo kêu gọi du khách thể hiện sự tôn trọng văn hóa sau khi một video ghi lại cảnh một nam du khách Úc uống bia từ đồ cúng trên mộ phần tại Nhật Bản gây bức xúc dư luận.

Đoạn video do tài khoản Instagram Lochie Jones đăng tải hồi tháng 8 cho thấy người này đi vào một nghĩa trang gần rừng Aokigahara, tỉnh Yamanashi. Tại đây, anh ta dừng trước một ngôi mộ có đặt lon bia Kirin - thương hiệu phổ biến tại Nhật, rồi tung đồng xu trước khi mở lon và uống ngay tại chỗ.

Đại sứ quán Úc đưa ra cảnh báo sau khi du khách được mời uống đồ uống tại nghĩa trang Nhật Bản.

Trong video, Jones còn đưa ra những phát ngôn gây sốc liên quan đến tình trạng tự tử ở Nhật, chỉ trích phụ nữ Nhật lạnh lùng, tàn nhẫn và cho rằng đàn ông bị biến danh dự thành vũ khí chống lại chính mình. Sau khi uống bia, Jones ợ lớn rồi đặt thêm một gói thuốc lá Marlboro lên mộ, nói rằng “không để người chết tay không”.

Hành động này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người lên án việc Jones xúc phạm mộ phần và lấy cắp lễ vật mà gia đình dành cho người thân đã khuất. Trong truyền thống Nhật Bản, đồ ăn, thức uống và hương khói đặt trên mộ không phải vật trang trí, mà là lễ cúng thiêng liêng để tưởng nhớ người đã mất. Việc tiêu thụ những lễ vật này được coi là hành động bất kính, thậm chí cho rằng việc “trộm cắp từ người chết”.

Trước phản ứng gay gắt, Đại sứ quán Úc tại Nhật ngày 3/9 đã phát đi thông cáo, nhấn mạnh: “Chúng tôi khuyến khích du khách thể hiện hành vi phù hợp khi đến thăm Nhật Bản. Đại sứ quán Úc hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo du khách tôn trọng và tuân thủ luật pháp, cũng như các quy tắc văn hóa địa phương”.

Trước sức ép dư luận, Jones đã đăng lời xin lỗi trên Instagram về hành vi của mình. Ảnh: NDTV.

Theo báo chí Nhật, cảnh sát tỉnh Yamanashi đã mở cuộc điều tra chính thức, hiện đang xác minh sự việc liên quan đến đoạn video.

Trước sức ép dư luận, Jones đã đăng lời xin lỗi trên Instagram: “Nếu bạn cảm thấy tôi đã xúc phạm người đã khuất, tôi xin lỗi. Đó là lỗi của tôi. Tôi thừa nhận mình không nên hành xử như vậy”. Tuy nhiên, phần tiếp theo của lời xin lỗi lại gây tranh cãi khi anh ta công kích xã hội Nhật, gọi đó là “tâm lý bầy đàn” và chỉ trích nền văn hóa “bình thường hóa ấu dâm”.

Vụ việc hiện tiếp tục gây xôn xao trên mạng xã hội Nhật Bản, đồng thời được xem là lời cảnh tỉnh cho du khách quốc tế về tầm quan trọng của việc tôn trọng phong tục và tín ngưỡng tại các quốc gia mà họ đặt chân đến.