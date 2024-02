Du học nghề Đức thu nhập cao giúp hiện thực hóa giấc mơ đổi đời

Thấu hiểu ước mơ khám phá thế giới và có cuộc sống tốt với mức thu nhập cao của những người trẻ, Công ty TNHH Giáo dục GLE do anh Steve Hoàng sáng lập đã thiết kế chương trình du học nghề Đức với mức thu nhập trước thuế khá lớn mỗi tháng sau khi tốt nghiệp.

Du học nghề Đức: Lựa chọn tối ưu cho giấc mơ đổi đời

Du học nghề mang đến cơ hội đổi đời cho nhiều người có lẽ không còn là câu chuyện xa lạ với tất cả chúng ta. Đặc biệt là những người trẻ, với nhiều đam mê, ước mơ hoài bão khám phá thế giới, tiếp thu tri thức để có nghề nghiệp tốt thay đổi tương lai.

Hiện nay, du học nghề sang Đức đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Du học nghề tại Đức có nhiều ưu điểm vượt trội so với các quốc gia khác. CHLB Đức là một quốc gia có nền giáo dục và kinh tế phát triển. Chính phủ dành rất nhiều nguồn lực và sự quan tâm cho ngành giáo dục nước này. Được học tập và sinh sống tại Đức là một cơ hội tốt để sinh viên được tiếp xúc và nhận được nhiều lợi ích từ nền giáo dục chất lượng cao. Hơn nữa mức lương sau khi tốt nghiệp, các khoản trợ cấp an sinh xã hội cộng với khả năng được định cư rất cao khiến cho CHLB Đức trở thành quốc gia nổi bật hơn so với các quốc gia khác.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Giáo dục GLE đang triển khai chương trình du học nghề Đức trả sau tại Đức với rất nhiều ưu thế vượt trội dành cho người tham gia. Chương du học nghề Đức trả sau được triển khai để tạo điều kiện cho những em học sinh mong muốn đi du học nhưng chưa có khoản vốn ban đầu. Đơn vị tổ chức sẽ chi trả tất cả các khoản phí ban đầu để các em được sang du học tại Đức. Sau khi sang Đức và thực tập có lương các em sẽ trả góp lại số tiền đó cho đơn vị tổ chức để có thể duy trì hoạt động tài trợ cho các lứa học sinh tiếp theo.

Thu nhập lên đến gần 100 triệu mỗi tháng

Để được tham gia chương trình du học nghề Đức, các bạn trẻ phải đạt những điều kiện như: Đây là những em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình không thể trang trải khoản chi phí cho con em mình đi du học. Các em là học sinh đã tốt nghiệp THPT và có thành tích học tập đạt loại khá trở lên, có độ tuổi từ 18-25.

Các em đạt đủ điều kiện như trên sau khi nộp hồ sơ và qua xác minh hoàn cảnh gia đình sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí cho đến khi sang Đức nhập học. Các em sẽ được tham gia khóa đào tạo tiếng để thi đạt chứng chỉ B1 tiếng Đức và được hỗ trợ nộp hồ sơ sang các trường bên Đức, sau khi có kết quả phỏng vấn đỗ, các em sẽ được làm thủ tục xin Visa và mua vé máy bay.

Lãnh đạo Công ty TNHH Giáo dục GLE cho biết: “Khi đã hoàn thành chương trình học và cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, một tương lai rộng mở sẽ chào đón các em. Không chỉ CHLB ĐỨC mà còn rất nhiều quốc gia khác ở Châu Âu sẵn sàng chào đón chào các em đến sinh sống và làm việc”.

Trong suốt thời gian học, các em có thể nhận lương từ 25-45 triệu/tháng, sau tốt nghiệp là 60-90 triệu/tháng.

Chương trình học bổng và du học nợ phí được Công ty TNHH Giáo dục GLE triển khai bắt đầu từ tháng 11/2023 và hiện đang đang tài trợ cho khóa học sinh đầu tiên. Mục tiêu của công ty trong năm 2024 sẽ tài trợ tổng cộng 120 suất học bổng, bao gồm 20 suất học bổng toàn phần và 100 suất học bổng trả sau.

Anh Steve Hoàng chia sẻ: “Để có cơ hội đổi đời nhờ du học, chỉ cần các bạn thực sự khát khao nỗ lực với ý chí quyết tâm, cố gắng để đạt được tấm bằng tiếng Đức B1 là điều kiện tiên quyết để học tập tại quốc gia này, tương lai sẽ rộng mở với cuộc sống đáng mơ ước”.