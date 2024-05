ĐH Duy Tân nhận nhiều Bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng cho Nghiên cứu Khoa học và Khởi nghiệp

UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ Khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo năm 2023 vào sáng ngày 16/5/2024, tại Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng. Là một trong những đơn vị tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ, Đại học (ĐH) Duy Tân cùng nhiều cá nhân các nhà khoa học của nhà trường đã được trao tặng Bằng khen ở nhiều hạng mục quan trọng.

Trong tổng số 375 hồ sơ tham gia xét khen thưởng, bao gồm: 2 sáng chế, 6 giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ, 6 công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng 361 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã quyết định Khen thưởng cho nhóm tác giả của:

- 2 sáng chế,

- 4 giải pháp hữu ích,

- 6 công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

- 39 tác giả với 47 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học uy tín,

- 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong hoạt động Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo.

Ở lĩnh vực các Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ: Là 1 trong 2 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ được TP. Đà Nẵng trao thưởng đợt này, sản phẩm "Hệ thống huấn luyện kỹ năng sơ cứu, phục hồi tim phổi" của nhóm tác giả gồm TS. Lê Văn Chung, ThS. Trịnh Hiệp Hòa và PGS.TS. Nguyễn Gia Như đã được đánh giá rất cao.

Đây là một thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Sản phẩm sử dụng công nghệ IoT và thực tại ảo để củng cố và huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu và hồi sức tim phổi cho mọi đối tượng. Sản phẩm đã được thương mại hóa thành công với đơn hàng đầu tiên gồm 10 máy được ĐH Duy Tân bàn giao cho Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing, đồng thời nhà trường cũng đã trao tặng 1 máy cho trường THPT Trần Phú - TP. Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh tiếp cận để rèn luyện kỹ năng và nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng.

Ở lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học : Trong tổng số 39 nhà khoa học được trao thưởng có 13 nhà khoa học của ĐH Duy Tân đã được nhận Bằng khen vì có các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Đây chính là sự ghi nhận của lãnh đạo thành phố trước những đóng góp vào bảng thành tích chung của Đà Nẵng từ đội ngũ các nhà khoa học ĐH Duy Tân.

Các nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học ở ĐH Duy Tân được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành vô cùng uy tín như: Automation in Construction, International Journal of Pavement Engineering, Frontier in Psychiatry, Journal of Environmental Management,…trong đó có:

- TS. Hoàng Nhật Đức và TS. Trần Nguyễn Hải của ĐH Duy Tân là 2 trong số 5 nhà khoa học của Việt Nam được ghi nhận trong Bảng xếp hạng Thế giới các Ngôi sao đang lên trong khoa học năm 2023 (Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking).

- Trong số 7 nhà khoa học Việt Nam vào top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2023 theo Nhà xuất bản Elsevier, cũng có tên 2 nhà khoa học trên với TS. Hoàng Nhật Đức xếp hạng 5.551 và TS. Trần Nguyễn Hải xếp hạng 6.669.

Ở lĩnh vực Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo : ĐH Duy Tân đã được Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trao tặng Bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tại thành phố trong những năm qua. ĐH Duy Tân đã thể hiện vai trò nòng cốt với nhiều hoạt động hiệu quả như:

- Hợp tác với BK Holdings xây dựng Trung tâm Ươm tạo và Đổi mới Sáng tạo,

- Hợp tác với Samsung Việt Nam xây dựng Samsung Innovation Campus (SIC) ở Đà Nẵng,

- Phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tổ chức thành công Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2023,

- Đầu tư dự án Nuôi trồng sinh khối sâm Ngọc Linh,

- Hợp tác thương mại hóa sản phẩm Máy hỗ trợ Huấn luyện Hồi sức Tim Phổi AED-302 Trainer,

- …

Các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có sự tham gia của ĐH Duy Tân đã thu hút được nguồn lực đầu tư lớn, tăng trưởng nhanh, tạo ra giá trị gia tăng, và giải quyết các nhu cầu việc làm. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của ĐH Duy Tân trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.

Từ môi trường này, sinh viên Duy Tân đã tham gia vào nhiều hoạt động, nhiều cuộc thi để giành các giải thưởng lớn như:

- Sản phẩm "Thiết bị Tường lửa - Firewall" đã xuất sắc được trao giải Nhì và "Sản xuất sợi nhựa in 3D từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng (Green3D Print)" đã nhận giải Khuyến khích tại Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo SURF 2023,

- Dự án "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Chân giả Chủ động với giá thành thấp dành cho người khuyết tật" giành giải Nhì tại SV_STARTUP 2024,

- Dự án “Du lịch Cộng đồng Dân tộc Cơ Tu”, giải Nhì tại chương trình Bệ phóng Khởi nghiệp 2023 (I’m possible),

- Dự án "Giường ngủ Thông minh - Smart Bed" giành giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2020,

- ….

Cũng thuộc lĩnh vực này, TS. Trương Tiến Vũ - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ của ĐH Duy Tân cũng đã được trao Bằng khen vì những thành tích xuất sắc khi triển khai nhiều chương trình hợp tác về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các trường đại học, cao đẳng trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, phối hợp với Sở KH&CN và các đơn vị liên quan để tổ chức thành công Sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2023.

Trong số những tập thể, cá nhân được khen thưởng trong hoạt động Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo có Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Vinseed đã nhận được Bằng khen. Đáng chú ý là Giám đốc của Công ty Vinseed là TS. Nguyễn Thành Trung - cán bộ nghiên cứu tại ĐH Duy Tân. Đây là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ Khoa học Công nghệ, Công nghệ Sinh học trong nuôi trồng và sản xuất các sản phẩm từ nấm Đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris. Tủ nuôi Đông trùng hạ thảo của TS. Nguyễn Thành Trung đã từng đạt giải Nhất tại Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo TP. Đà Nẵng 2022.

Có thể nói, những thành tích mà ĐH Duy Tân đạt được trong các hoạt động Nghiên cứu Khoa học cũng như Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo đã khẳng định vị thế và vai trò của nhà trường là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực này tại Đà Nẵng. Đây là động lực để ĐH Duy Tân tiếp tục phát huy thế mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của thành phố và của đất nước.