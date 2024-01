Dự báo tình hình thị trường hàng không Việt Nam

TPO - Dựa trên tình hình thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Cục Hàng không Việt Nam dự báo thị trường hàng không Việt Nam sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm 2024.

Dự báo của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, năm 2024 nước ta có khoảng 84,2 triệu lượt khách, tăng lần lượt 15% và 6% so với năm 2023 và năm 2019. Cụ thể, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệu khách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019; vận chuyển hành khách quốc tế đạt khoảng 42, 7, tương ứng mức tăng 15,8% và 6,4%.

Về hàng hóa, tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đạt 1,16 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2023 và phục hồi 92% so với năm 2019. Ngoài ra, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến sẽ phục vụ 61 triệu hành khách, tăng lần lượt 9,3% và 10,9% so với năm 2023 và năm 2019.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam nhận định rằng thị trường được dự báo sẽ đón nhận những thuận lợi và tín hiệu tích cực từ các chính sách phát triển du lịch của các địa phương trong nước và các quốc gia trên thế giới, tạo điều kiện nâng cao khả năng khai thác các đường bay nội địa và quốc tế. Bên cạnh đó, việc các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài nghiên cứu, mở thêm các đường bay cũng là cơ hội để phát triển thị trường.

Tuy nhiên, ngành hàng không nước ta cũng phải đối mặt với những thách thức, rủi ro từ nguy cơ về lạm phát và tỷ giá tiếp tục gia tăng, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, diễn biến bất lợi của giá nhiên liệu hàng không, giao tranh quân sự tại các một số quốc gia phức tạp, nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao ngành hàng không.

Bên cạnh đó, tình hình triệu hồi, bảo dưỡng động cơ máy bay của nhà sản xuất Pratt&Whitney ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực khai thác của các thương hiệu hàng không. Biến động từ nhu cầu của hành khách và khả năng đáp ứng chưa toàn diện năng lực khai thác của hạ tầng có thể khiến nhiều doanh nghiệp "đau đầu" trong thời gian sắp tới.

Để cùng các doanh nghiệp vượt qua thách thức, Cục Hàng không cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ giảm một số loại thuế phí cho đến hết năm 2024, chính sách hỗ trợ lãi suất với doanh nghiệp trong ngành hàng không, khuyến khích và tạo điều kiện cho các Hãng hàng không Việt Nam trong việc đảm bảo lực lượng vận tải và tăng năng lực khai thác.

Cục Hàng không khuyến khích các hãng bay mở rộng khả năng khai thác ở các sân bay khác ngoài 2 sân bay Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Đồng thời, những sân bay trọng điểm sẽ được tập trung đầu tư cải tạo, hoàn thành việc xây dựng.