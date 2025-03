Dự án trồng rừng của J&T Express đạt tỷ lệ sống gần 100%

Sau 3 tháng triển khai trồng rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng - VQG UMT (Kiên Giang), J&T Express ghi nhận tỷ lệ sống của rừng tràm đạt 98,2%. Hiện doanh nghiệp đã và đang thực hiện giai đoạn 2 của dự án nhằm giúp cây non sinh trưởng khỏe mạnh và phát huy tối đa khả năng hấp thụ carbon.

Theo đó, chương trình “Kiến tạo tương lai - J&T Express chung sức dự án trồng 1 tỷ cây xanh” được J&T Express phối hợp thực hiện cùng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - TTTT TNMT (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường - nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025.

Thông tin từ TTTT TNMT cho biết, sau 3 tháng trồng rừng, cây non đã bén rễ, sinh trưởng tốt với tỷ lệ sống đạt 98,2%. Con số ấn tượng này là tín hiệu tích cực cho thấy sự thích nghi tốt của cây tràm nội - một trong số ít các loài cây có thể sinh trưởng được môi trường đầm lầy than bùn đặc thù tại VQG UMT. Hơn nữa, đây còn là loại rừng có khả năng hấp thụ CO2 cao hơn so với nhiều loài cây khác, cao gấp 55% so với rừng nhiệt đới, góp phần đáng kể vào việc giảm lượng khí thải nhà kính (theo Ban thư ký Công ước Ramsar) (1). Dự kiến, diện tích rừng từ 15.000 cây tràm nội này của J&T Express sẽ hấp thụ được 120 tấn CO2e sau 5 năm và 240 tấn CO2e sau 10 năm.

Theo các chuyên gia, 3 năm đầu tiên sau khi trồng là giai đoạn “vàng” quyết định đến khả năng phát triển của cây, nên việc kết hợp giữa trồng mới và chăm sóc, bảo vệ rừng chính là yếu tố then chốt tạo nên hiệu quả bền vững cho chương trình.

Đó cũng là lý do J&T Express đã quyết định đồng hành cùng TTTT TNMT và VQG UMT theo dõi, chăm sóc và bảo vệ rừng tràm trong 3 năm tới (2025 - 2027). “Điều này không chỉ giúp gia tăng diện tích rừng, mà còn đảm bảo rừng phát triển ổn định, tăng cường khả năng phòng hộ và hấp thụ khí nhà kính. Quá trình này được chúng tôi phối hợp chặt chẽ giữa các bên, để có thể giám sát và cập nhật thường xuyên số lượng, sức khỏe cũng như các thông số sinh trưởng của cây tràm tại thực địa”, đại diện thương hiệu J&T Express cho biết.

Bên cạnh việc tập trung cho sự phát triển lâu dài của rừng tràm, trong giai đoạn 2, các hoạt động tăng cường phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng sẽ được chú trọng triển khai hàng tháng, hàng năm. Các biện pháp chăm sóc cây cũng được thực hiện theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm đảm bảo tỷ lệ sống cao nhất cho cây rừng.

Không chỉ được biết đến là khu dự trữ sinh quyển thứ 5 được UNESCO công nhận, khu bảo tồn đất ngập nước (Ramsar) 8 của nước ta (2), VQG UMT còn là một trong hai khu vực quan trọng nhất của rừng đầm lầy than bùn còn lại ở Việt Nam. Nơi đây đóng vai trò to lớn trong bảo tồn đa dạng sinh học, điều hòa khí hậu và bảo vệ nguồn nước cho Đồng bằng sông Cửu Long. Việc chọn rừng U Minh để thực hiện dự án môi trường lần này cho thấy những mong muốn và nỗ lực của J&T Express trong việc bảo tồn những giá trị này, góp phần kiến tạo môi trường xanh, bền vững.

Trước đó, J&T Express cũng đã ghi dấu ấn qua nhiều dự án ý nghĩa, tiêu biểu là hoạt động thu gom, tái chế rác thải nhựa thành bàn ghế tặng cho các điểm trường vùng cao. Có thể thấy, bảo vệ môi trường là một trong những trụ cột quan trọng của chiến lược phát triển bền vững mà J&T Express đang thực hiện bền bỉ suốt nhiều năm qua, chương trình “Kiến tạo tương lai - J&T Express chung sức dự án trồng 1 tỷ cây xanh” đã và đang tiếp nối hành trình hiện thực hóa mục tiêu “Go green” của doanh nghiệp logistics này.