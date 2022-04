Dự án đường sắt Nhổn-ga Hà Nội: Tốn tiền, tiến độ rùa

TPO - Từ trưa và đến tối 24/4, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng chiều về Hà Nội đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng do hệ thống thanh toán điện tử thu phí không dừng (ETC) bị liệt. Nguyên nhân được xác định, do nhân viên cắt cỏ làm đứt cáp quang.