Dự án Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Đi qua 5 đời bộ trưởng, nặng vốn, nặng lãi vay

TPO - Mặc dù chững lại so với quý trước đó nhưng xuất khẩu (XK) thủy sản sang Mỹ trong quý 3/2021 vẫn tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu nhập khẩu thủy sản tại thị trường này đang hồi phục rất mạnh do nguồn cung trong nước thấp…