Dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TPHCM: 3 năm 'đắp chiếu' vẫn chờ gỡ vướng

TP - Dự án giải quyết ngập do triều cường, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu khu vực TPHCM (giai đoạn 1) bị “đắp chiếu” gần 3 năm vì vướng mắc trong phương thức thanh toán. Thời gian qua, TPHCM đã nghiên cứu và báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ hướng tháo gỡ vướng mắc cho dự án này.

Nhằm kiểm soát ngập do triều cường cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố, tháng 6/2016, TPHCM đã triển khai Dự án giải quyết ngập do triều, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng (dự án chống ngập 10.000 tỷ) do Tập đoàn Trung Nam đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Quy mô dự án gồm xây dựng 6 cống kiểm soát triều (cống Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định), xây dựng đoạn đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh và nhà quản lý cùng hệ thống điều khiển…

Ngày 28/9, có mặt tại khu vực cống kiểm soát triều Bến Nghé, PV ghi nhận tình trạng vắng vẻ, trên phạm vi dự án chỉ có một vài nhân viên phụ trách công tác bảo quản. Một số hạng mục đã cũ kỹ do thời gian. Theo chủ đầu tư, thi công cống Bến Nghé đã đạt 97% khối lượng, các hạng mục chính như cửa van đã được lắp đặt và thử nghiệm thành công, hiện chỉ còn một vài công đoạn để hoàn thiện.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành sau 3 năm, tuy nhiên, vì vướng mắc trong các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, phương thức thanh toán,… dự án đã bị tạm ngưng thi công vào các năm 2018 và 2020. Đến nay, theo chủ đầu tư, toàn dự án đã hoàn thành khoảng 93% tiến độ và đang chờ cơ quan có thẩm quyền cấp vốn để tiếp tục thi công, hoàn thiện các phần việc còn lại.

Ông Phạm Ngọc Hải - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam cho biết, dự án đã tạm dừng thi công từ tháng 11/2020 đến nay, lý do là chưa được tái cấp vốn. “Hiện nay, dự án được bảo quản tốt để chờ ngày thi công hoàn thiện các công việc còn lại”- ông Hải thông tin.

Khẩn trương tháo gỡ

Chiều 28/9, trả lời PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Huy Bình, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, dự án chống ngập 10.000 tỷ là một trong những dự án trọng tâm của thành phố trong chương trình thoát nước và xử lý nước thải giai đoạn 2021 - 2025. “Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành 93% khối lượng thi công ngoài hiện trường. Thời gian qua, dự án đã đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh. UBND TPHCM đang tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của dự án để sớm đưa vào hoạt động đạt hiệu quả cao nhất”- ông Bình cho biết.

Cũng theo ông Bình, dự án đang gặp khó khăn vướng mắc về phương thức thanh toán. Theo quy định của cơ chế chính sách thì dự án vượt phạm vi xử lý của UBND TPHCM. Thời gian qua TPHCM đã nghiên cứu và có báo cáo đến Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. UBND TPHCM đang báo cáo, giải trình chi tiết đến Tổ công tác Chính phủ các vấn đề liên quan đến phương thức thanh toán và giải ngân cho dự án này.

“Sau khi có chỉ đạo từ Trung ương, TPHCM sẽ tập trung giải quyết triệt để các khó khăn, tồn đọng. Dự kiến khi các vấn đề vướng mắc về phương pháp giải ngân được tháo gỡ thì công đoạn thi công còn lại của dự án sẽ được hoàn thành khối lượng còn lại trong thời gian từ 6 tháng đến 8 tháng”- ông Bình thông tin.