Dòng vốn đầu tư vào Bình Định tăng mạnh

Theo Sở Tài chính Bình Định, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh thu hút 42 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 14.331 tỷ đồng (tăng 90,9% về số dự án thu hút đầu tư mới và 388,03% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2024).

Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Bình Định cho biết, từ ngày 9 - 15/5, toàn tỉnh thu hút mới 3 dự án đầu tư trong cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư là 631,02 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Bình Thành (vốn đầu tư hơn 320 tỷ đồng, tại huyện Tây Sơn); dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Nhơn Tân (vốn đầu tư gần 195 tỷ đồng, tại thị xã An Nhơn) và dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Tân Đức - phần mở rộng (vốn đầu tư hơn 115,5 tỷ đồng tại thị xã An Nhơn). Các dự án đều do Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ đầu tư làm chủ đầu tư.

Lũy kế từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh Bình Định thu hút 42 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 14.331 tỷ đồng (tăng 90,9% về số dự án thu hút đầu tư mới và 388,03% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2024); trong đó có 35 dự án đầu tư trong nước có tổng vốn đăng ký 12.391 tỷ đồng và 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.940 tỷ đồng (tương đương 77,49 triệu USD).

Dự án phân theo lĩnh vực gồm: 27 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 8 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng – hạ tầng; 4 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ - du lịch; 3 dự án thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay Bình Định đã thực hiện điều chỉnh 49 dự án với vốn đầu tư tăng thêm 2213 tỷ đồng.

Những năm qua, Bình Định nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng trên bản đồ thu hút đầu tư. Không chỉ ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng, tỉnh này còn cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ những chính sách đột phá, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và một môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn.

Đáng chú ý, mới đây, UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Syre (Thụy Điển) đã kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester với công suất thiết kế lên tới 250.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ USD.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, dự án Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester được Thủ tướng Chính phủ đánh giá rất cao tại buổi làm việc với Tập đoàn Syre trước đó. Ông Dũng cho rằng, đây sẽ là biểu tượng cho sự hợp tác của Việt Nam và Thụy Điển trong ngành công nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn.

Cuối tháng 3 vừa qua, tại nghị xúc tiến đầu tư Bình Định năm 2025, lãnh đạo UBND tỉnh cũng nhìn lại sự kiện này năm 2024, Bình Định đã trao bản ghi nhớ tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư cho 17 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 40.000 tỷ đồng các lĩnh vực. Đã có hơn 80% các dự án đăng ký trong biên bản ghi nhớ đã được hiện thực hóa.

Qua hội nghị, Bình Định đã trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 62 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 231.000 tỷ đồng. Các dự án này thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghiệp, công nghệ cao, thương mại dịch vụ - du lịch, kinh tế đô thị, dịch vụ cảng và logistics, ngoại trừ lĩnh vực năng lượng...

Cũng trong khoảng thời gian này, Bình Định đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho 28 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký 98,2 tỷ đồng. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 13 đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh). Luỹ kế từ đầu năm đến nay, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho 499 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký 5.845,01 tỷ đồng (tăng 10,89% về số DN thành lập mới và tăng 112,8% về tổng số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2024); Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 325 đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tăng 71,9% so với cùng kỳ năm 2024).