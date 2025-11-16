Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Động thái gây chú ý của Trung Quốc khi Mỹ vắng mặt tại hội nghị quan trọng

Hồng Nhung

TPO - Lần đầu tiên sau 30 năm Mỹ vắng mặt tại hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc, tạo khoảng trống đáng kể trên bàn đàm phán. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc nhanh chóng bước lên vai trò dẫn dắt mới tại COP30 diễn ra ở Belém, bang Pará, Brazil.

Gian hàng quốc gia của Trung Quốc năm nay chiếm vị trí nổi bật ngay lối vào khu hội nghị, thu hút đông đảo đại biểu với các buổi thuyết trình bằng tiếng Anh của những tập đoàn năng lượng sạch hàng đầu. Các quan chức ngoại giao Trung Quốc cũng tích cực hoạt động hậu trường nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ, đây là vai trò vốn trước đây gần như thuộc về phái đoàn Mỹ.

Francesco La Camera - Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế - nhận định: “Ngoại giao cũng giống như nước, luôn tìm đến nơi có khoảng trống”. Ông cho rằng, sức mạnh vượt trội của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và xe điện đã củng cố vai trò của nước này trong các cuộc đàm phán khí hậu.

lgwiv2vpqnnvxhk2iqvnbkl7eujpg-11zon.jpg
Các tập đoàn năng lượng lớn của Trung Quốc đều tham dự với những sáng kiến mới.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc tại COP diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris và từ chối cử phái đoàn tham dự hội nghị năm nay. Nhà Trắng tuyên bố quyết định này nhằm “bảo vệ an ninh kinh tế và an ninh quốc gia”, nhưng giới quan sát cảnh báo Washington đang tự đánh mất ảnh hưởng trong một lĩnh vực chiến lược.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cảnh báo: “Nếu không tỉnh táo trước tốc độ mở rộng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng và sản xuất xanh, Mỹ sẽ thua xa trong cạnh tranh toàn cầu”.

Trung Quốc mang đến COP30 một diện mạo hoàn toàn khác so với các năm trước. Gian hàng rộng, hiện đại, trưng bày cà phê “single-origin” bền vững, thú bông gấu trúc cùng sản phẩm công nghệ xanh thu hút đông đảo đại biểu tham quan.

u7vbotc62zmhbjsucq37kxyccijpg-11zon.jpg
Trung Quốc đang tăng cường tác động phía sau hậu trường.

Ông Meng Xiangfeng - Phó Chủ tịch CATL, nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới - nhấn mạnh tại hội nghị: “Hãy cùng nhau thúc đẩy hợp tác khí hậu và xây dựng một thế giới sạch, đẹp hơn.

CATL hiện cung cấp khoảng 1/3 số pin cho các hãng xe điện như Tesla, Ford và Volkswagen. Đây cũng là lần đầu tiên tập đoàn này tham gia tổ chức sự kiện riêng tại một kỳ COP.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Sinh thái Trung Quốc Lý Cao khẳng định năng lực sản xuất năng lượng tái tạo của Trung Quốc “mang lại lợi ích lớn cho các nước đang phát triển, đặc biệt là tại Nam Bán cầu”.

Các tập đoàn năng lượng lớn của Trung Quốc như State Grid, Trina Solar, Longi và hãng xe điện BYD đều tham dự với nhiều sáng kiến mới. Đáng chú ý, BYD giới thiệu loạt xe hybrid sử dụng nhiên liệu sinh học sản xuất ngay tại nhà máy ở Bahia, Brazil, để phục vụ công tác di chuyển tại COP30.

tddi5kc7enmstlvjnn32tkynpujpg-11zon.jpg
Trung Quốc được lãnh đạo COP30 đánh giá cao.

Lãnh đạo COP30 đánh giá cao vai trò của Trung Quốc. Bà Ana de Toni - Giám đốc điều hành COP30 - nhận định: “Không chỉ tiến hành cuộc cách mạng năng lượng trong nước, Trung Quốc còn giúp thế giới tiếp cận công nghệ các-bon thấp với giá cạnh tranh”.

Bên cạnh các hoạt động công khai, Trung Quốc đang tăng cường tác động phía sau hậu trường. Theo các nhà ngoại giao tham gia đàm phán, nước này đang từng bước đảm nhiệm vai trò “bảo chứng” cho tiến trình khí hậu toàn cầu.

Một nhà ngoại giao cấp cao từ nền kinh tế mới nổi cho biết: “Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào kinh tế xanh. Bất kỳ bước thụt lùi nào trong đàm phán khí hậu đều gây thiệt hại lớn cho họ, nên họ có động lực để duy trì ổn định”.

Một quan chức Brazil tiết lộ Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thống nhất chương trình nghị sự COP30 ngay cả trước khi hội nghị bắt đầu, điều mà những năm trước họ hiếm khi tham gia.

Hồng Nhung
Reuters
#Hội nghị COP30 Brazil #Trung Quốc #xe điện Trung Quốc #xe máy hybrid

Xem thêm

Cùng chuyên mục