Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư dự án Gem Sky World đối thoại với khách hàng

TPO - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai yêu cầu người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An tổ chức đối thoại trực tiếp với khách hàng liên quan đến dự án khu dân cư Gem Sky World.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi người đại diện theo pháp luật Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (số 18, đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về việc tổ chức tiếp dân, xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (tên thương mại là Gem Sky World).

Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, đơn vị này tổ chức nhiều đợt tiếp công dân liên quan đến việc mua sản phẩm đất nền của dự án Gem Sky World. Qua các buổi tiếp cho thấy, người dân có nhiều bức xúc liên quan đến dự án này.

Để giải quyết dứt điểm sự việc, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai yêu cầu người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An phối hợp với Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và Ngân hàng VPBank tổ chức đối thoại trực tiếp và xử lý các yêu cầu chính đáng của người dân.

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An không cử nhân viên làm việc, ghi nhận ý kiến và không có hướng xử lý như các đợt làm việc trước đây của công ty.

Dự án Gem Sky World do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An làm chủ đầu tư, Tập đoàn Đất Xanh là đơn vị phát triển dự án.

Dự án có tổng diện tích đất 92,2 ha với 50,5% là đất ở, còn lại 49,5% là đất công viên cây xanh và công trình công cộng. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 5.700 tỷ đồng. Dự án được chia làm 8 phân khu với tổng số hơn 4.000 sản phẩm.

Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh. Vào tháng 8/2018, Tập đoàn Đất Xanh nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Bất động sản Hà An, dù công ty này mới được thành lập vào tháng 2/2018 với người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức Lâm.

Năm 2022, Bất động sản Hà An có lợi nhuận khoảng 60 tỷ đồng, giảm sâu so với số 1.333 tỷ đồng của năm 2021. Vốn chủ sở hữu của Bất động sản Hà An tại thời điểm 31/12/2022 đạt 9.440 tỷ đồng, tăng 360 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Nợ phải trả của Bất động sản Hà An cũng tăng lên 13.800 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2022. Trong đó, công ty này đang nợ trái phiếu 1.500 tỷ đồng, chiếm 16% vốn chủ sở hữu.