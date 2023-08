Lý do Thanh Hoá không gia hạn thời gian hồ sơ thuê đất đối với 20 dự án

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có ý kiến chỉ đạo không gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất đối với 20 dự án thuộc trường hợp nhà đầu tư không tích cực phối hợp với cơ quan nhà nước để triển khai công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư...

Theo đó, 20 dự án này ở TP Thanh Hoá và các huyện: Nông Cống, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Quảng Xương, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Bá Thước, Cẩm Thuỷ, Mường Lát.

Lý do 20 dự án không được gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất là thuộc trường hợp nhà đầu tư không tích cực phối hợp với cơ quan nhà nước để triển khai công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư của dự án; không còn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của địa phương; đã bị thu hồi đất để Nhà nước đầu tư xây dựng giao thông, diện tích còn lại không đảm bảo để thực hiện dự án; nhà đầu tư không còn kế hoạch tiếp tục thực hiện.

Cụ thể như, dự án Khu tổ hợp thương mại thành phố Thanh Hoá có thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục là năm 2020, lý do không gia hạn là nhà đầu tư chưa tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và chưa hoàn thiện hồ sơ thẩm định trình cấp có thẩm quyền; Dự án Nhà máy may xuất khẩu Phú Vinh tại xã Vĩnh Hoà (huyện Vĩnh Lộc) có thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục là năm 2021, lý do không gia hạn là nhà đầu tư không tích cực triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, không thực hiện giải phóng mặt bằng; Dự án Nhà máy sản xuất chăn ga gối đệm xuất khẩu (huyện Thọ Xuân) có thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục là năm 2020, lý do không gia hạn là UBND huyện đã nhiều lần đấu mối với nhà đầu tư làm việc, tuy nhiên nhà đầu tư không phối hợp thực hiện...

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc không gia hạn đối với 20 dự án tới các nhà đầu tư và các đơn vị liên quan để không giải quyết các hồ sơ, thủ tục, công việc liên quan đến dự án nêu trên.