Động lực thôi thúc nhà đầu tư 'lên tàu' cùng Vingroup trong hành trình 'Tây tiến'

Nhờ hạ tầng bứt phá, dòng tiền đổ về dồn dập và những cú hích từ các “ông lớn” bất động sản, Long An nhanh chóng vươn lên thành điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư. Đặc biệt, việc trở thành lựa chọn đầu tiên trong chiến lược “Tây tiến” của Vingroup đã khẳng định tiềm năng vượt trội của CBD mới phía Tây Bắc TP.HCM.

Đô thị cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM thức giấc

Có vị trí tiếp giáp TP.HCM giống như Bình Dương và Đồng Nai nhưng Long An từng có thời gian dài “lép vế” về tốc độ đô thị hóa. Tuy nhiên, tình thế đang dần thay đổi khi địa phương này tìm được “chìa khoá” để khai mở tiềm năng. Với vị trí đắc địa - điểm giao giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ, Long An ngày càng khẳng định vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế.

Trong bức tranh chuyển mình đó, Đức Hòa nổi lên như một điểm sáng thu hút đầu tư, có sức bật mạnh mẽ nhất Long An. Năm 2024, huyện này thu ngân sách vượt mức 1.500 tỷ đồng, đồng thời giữ vững phong độ là địa phương đứng đầu tỉnh trong thu ngân sách và phát triển khu, cụm công nghiệp.

Hạ tầng được xem là huyết mạch cho phát triển kinh tế. Vì thế, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đã và đang triển khai tại Đức Hòa, như các tuyến ĐT 830, 823, 824, quốc lộ N2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc Đức Hòa - Chơn Thành… Năm 2026, đường Vành đai 3 kết nối Long An với TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương sẽ hoàn thành. Vành đai 4 - dự án trọng điểm vùng Đông Nam Bộ - cũng đã được khởi động, hứa hẹn mở ra triển vọng phát triển mạnh mẽ cho cả vùng, trong đó có khu Tây Bắc TP.HCM.

Về phát triển kinh tế, Đức Hòa hiện có 13 khu công nghiệp với diện tích hơn 5.191 ha, thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp. Bên cạnh đó là 10 cụm công nghiệp đang hoạt động với 540 doanh nghiệp, cùng hơn 3.440 doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út khẳng định tỉnh luôn quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để góp phần nâng cao chất lượng, tăng tính công khai, minh bạch trong cung cấp các dịch vụ công nhằm phục vụ người dân doanh nghiệp với chất lượng ngày càng tốt hơn.

“Đất lành chim đậu”, Long An hiện xếp thứ 7 cả nước về tỷ lệ nhập cư, cao hơn cả Hà Nội. Theo Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam, tỷ lệ nhập cư tại Long An duy trì mức tăng trưởng ổn định gần 2% mỗi năm. Trong 1,6 triệu dân, có khoảng 1 triệu người trong độ tuổi lao động, 71% trong số này đã qua đào tạo. Đây là nguồn cầu tiềm năng cho thị trường nhà ở, đặc biệt là phân khúc cao cấp.

Dự án tỷ đô - Miền đất hứa cho nhà đầu tư

Từ đầu năm nay, thị trường Long An liên tiếp đón nhận tín hiệu khởi sắc khi nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn đổ bộ. Sự xuất hiện của các đại đô thị quy hoạch bài bản, đa dạng sản phẩm không chỉ giải quyết bài toán an cư mà còn đưa thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Cuối tháng 3, Vingroup làm dậy sóng thị trường khi khởi công dự án Vinhomes Green City với quy mô 197,2ha. Đây là khu đô thị phức hợp đầu tiên trong hệ sinh thái của Vingroup tại Long An, mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng và kiến tạo sự phát triển bền vững cho khu vực.

Vinhomes Green City được thiết kế với nhiều trục giao thông mở và một tổ hợp thương mại quy mô lên tới 9,6 ha ngay trong nội khu, bước đầu định hình một trung tâm giao thương sôi động tại trục hành lang kinh tế đô thị phía Tây Bắc TP.HCM. Đại đô thị còn tích hợp hệ thống công viên công viên giải trí, thể thao, sinh thái, nội khu, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi giải trí, vận động, chăm sóc sức khỏe mỗi ngày của cư dân.

Sở hữu vị trí chiến lược, quy hoạch thông minh, tiện ích đồng bộ và tiềm năng đầu tư lớn, Vinhomes Green City được xem là lựa chọn lý tưởng cho cả khách ở thực và giới đầu tư. Nhiều dự án của Vinhomes đã “thắp sáng” các vùng đất khi kiến tạo nên những đô thị đáng sống bậc nhất, đồng thời mang đến cho thị trường những sản phẩm đầu tư “vàng mười”. Trên thực tế, trong 5 - 6 năm qua, các khu đô thị của Vinhomes luôn dẫn đầu thị trường về tốc độ gia tăng giá trị, cả ở phân khúc thấp tầng và cao tầng.

Đơn cử, tại TP.HCM, Vingroup đã tạo nên một “cuộc lột xác” ngoạn mục cho khu Đông với dự án Vinhomes Grand Park. Chỉ sau 5 năm ra mắt, nơi đây đã vươn mình thành đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn với hơn 60.000 cư dân. Đây cũng là điểm đến du lịch hấp dẫn, trung tâm mua sắm, giải trí sầm uất hàng đầu khu vực, sánh ngang nhiều đô thị du lịch - giải trí lớn của châu Á. Những nhà đầu tư đồng hành cùng Vingroup tại Vinhomes Grand Park cũng thắng lớn khi chỉ sau 3 năm mở bán, các sản phẩm thấp tầng tại dự án đã tăng giá từ 150% đến 200%.

Nhìn rộng hơn, sau 20 năm phát triển, giá bất động sản tại CBD (Central Business District –khu vực trung tâm của một thành phố lớn) Thủ Thiêm đã tăng hơn 140 lần, từ mức 2 triệu đồng/m2 năm 2023 lên 288 triệu đồng năm 2023. Nhìn vào lịch sử tăng giá đó, có thể lý giải vì sao nhiều nhà đầu tư sẵn sàng “lên tàu” cùng Vingroup “Tây tiến” khi tại đây, một cực tăng trưởng mới, một CBD kiểu mẫu ngay cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM đang dần thành hình.

Bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định với vị trí chiến lược và sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, Long An đang trở thành thị trường tiềm năng ở khu vực phía Nam. Đáng nói, giá đất tại Long An, hiện còn thấp hơn nhiều so với các tỉnh lân cận nên sẽ có xu hướng tăng lên trong tương lai, hứa hẹn một tiềm năng tăng trưởng lớn cho thị trường bất động sản.