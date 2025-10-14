Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Đóng cửa nhiều phòng giao dịch của một ngân hàng

Ngọc Mai
TPO - Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương công nghệ số - VCBNeo (tiền thân là Ngân hàng Xây dựng) thông báo chấm dứt hoạt động 12 phòng giao dịch. Ngân hàng khẳng định, việc này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi và chất lượng dịch vụ khách hàng đang sử dụng.

VCBNeo vừa thông báo chấm dứt hoạt động 12 phòng giao dịch từ ngày 11/10/2025, trong bối cảnh ngân hàng này đang đẩy mạnh tái cấu trúc và chuyển hướng sang mô hình ngân hàng số.

Các điểm đóng cửa gồm 7 phòng giao dịch tại Tây Ninh, 2 tại TPHCM, 2 tại Cần Thơ và 1 tại Vĩnh Long, gồm: Ba Tri, Ô Môn, Thốt Nốt, Cần Đốt, Tân Trụ, Châu Thành, Hậu Nghĩa, Bến Lức, Long Hựu, Thủ Thừa, Bình Chánh và Hóc Môn.

Trước đó, VCBNeo cũng dừng hoạt động phòng giao dịch Hải Châu (Đà Nẵng) từ ngày 27/9.

vc.jpg
VCBNeo đóng cửa nhiều phòng giao dịch.

Theo công bố hồi tháng 5, ngân hàng có 92 điểm giao dịch trên toàn quốc. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tháng, VCBNeo đã đóng khoảng 1/7 mạng lưới giao dịch, thể hiện xu hướng tinh gọn hệ thống, chuyển trọng tâm sang nền tảng số.

VCBNeo được Vietcombank tiếp nhận quản lý từ ngày 17/10/2024 theo hình thức chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Xây dựng. Ba tháng sau, ngân hàng đổi tên thành VCBNeo và hoạt động dưới mô hình một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn. Vietcombank đã cử nhiều nhân sự cấp cao sang đảm nhiệm các vị trí quản lý chủ chốt tại đây.

Tên gọi “VCBNeo” là sự kết hợp giữa “VCB” (Vietcombank) và “Neo” – viết tắt của New Electronic Omnichannel, thể hiện định hướng ngân hàng số đa kênh. Bộ nhận diện mới vẫn giữ màu xanh truyền thống của Vietcombank nhưng trẻ trung hơn; thiết kế chữ “VCBNeo” có thể đảo thành “OneVCB”, biểu trưng cho sự gắn kết trong hệ sinh thái Vietcombank.

Việc thu hẹp mạng lưới chi nhánh được xem là bước đi phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của Vietcombank, khi phần lớn giao dịch khách hàng đã dịch chuyển lên nền tảng trực tuyến. Cùng với quá trình chuyển giao công nghệ, VCBNeo được kỳ vọng trở thành ngân hàng số chiến lược trong hệ sinh thái Vietcombank, hướng đến mô hình tinh gọn, linh hoạt và hoàn toàn số hóa.

Ngọc Mai
