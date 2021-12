Dokova - Định vị thương hiệu mỹ phẩm Việt

TP - Thế mạnh của 1 thương hiệu làm đẹp chính là sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, an toàn, hiệu quả và phù hợp với làn da của người Việt. Đó là những tiêu chí lựa chọn mỹ phẩm hàng đầu mà phụ nữ Việt luôn tìm kiếm. Và thương hiệu mỹ phẩm Dokova hoàn toàn đáp ứng được tất cả các tiêu chí trên.

Dokova - chăm sóc từ tâm nâng tầm nhan sắc

Thương hiệu mỹ phẩm ngoại đang chiếm dần xu thế làm đẹp của phụ nữ Việt. Tuy nhiên không vì thế mà thương hiệu mỹ phẩm Việt “lép vế” ở thị trường nội địa. Nhiều thương hiệu mỹ phẩm việt vẫn đủ năng lực để mang đến những sản phẩm chuẩn quốc tế. Một trong những thương hiệu khẳng định vị thế của mình trên thị trường mỹ phẩm Việt chính là thương hiệu mỹ phẩm Dokova.

Ra mắt thị trường đầu năm 2020, nhưng Dokova đã dẫn khẳng định chính mình với những sản phẩm chất lượng, an toàn phù hợp với làn da của người Việt. Với tiêu chi “chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn và thuần thiên nhiên” Dokova đem đến cho phụ nữ Việt những sản phẩm chất lượng nhất, an toàn nhất.

Đáp lại sự kỳ vọng của chị em phụ nữ, các sản phẩm của Dokova đã để lại những dấu ấn đẹp đối với khách hàng. Sản phẩm viên uống trắng da trị nám chống lão hóa Dokova là một sản phẩm đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thương hiệu, vừa ra mắt đã được các chị em phụ nữ tin dùng và ưa chuộng bởi hiệu quả vượt trội. Đồng thời các sản phẩm như serum, mặt nạ dưỡng da, mặt nạ mắt, dầu gội, các sản phẩm chăm sóc nội tiết tố, sinh lý phụ nữ,... cũng là những sản phẩm khá hot của thương hiệu và để lại dấu ấn đậm nét trên thị trường mỹ phẩm và các tín đồ làm đẹp.

Trao niềm tin nhận chất lượng - định vị thương hiệu mỹ phẩm xanh

Cùng với xu hướng của thời đại, Dokova định vị thương hiệu bằng sản phẩm “xanh” với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên như Nhung Hươu, Nhân Sâm, Collagen, Dương Xỉ, Biotin, Trà Xanh, Nha đam…. Và hơn thế nữa Dokova hướng đến lối sống tối giản tiện lợi và đem đến hiệu quả ưu việt cho các sản phẩm.

Thay vì chọn lựa chu trình dưỡng da phức tạp và cầu kỳ, Dokova định hướng phát triển các sản sản phẩm tối ưu hóa công dụng nhưng vẫn đáp ứng được chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Một sản phẩm điển hình của Dokova như viên uống Dokova có tác dụng 5 trong 1 vừa xóa nám, trắng da, chống lão hóa, kháng viêm ngừa mụn và chống nắng tự thân. Điều này giúp người dùng tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí cho một quy trình chăm sóc da toàn diện.

Với sự thấu hiểu làn da cũng như nhu cầu làm đẹp của phụ nữ, Dokova với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm đã trải qua thời gian khó khăn nghiên cứu những thành phần thiên nhiên chất lượng phù hợp với cơ địa, làn da của người Việt. Những dưỡng chất tự nhiên sử dụng trong trong sản phẩm đều được kiểm nghiệm kĩ càng nhằm đảm bảo độ an toàn, lành tính, đem tới những giá trị bền vững cho làn da. Kết hợp với công nghệ độc quyền và dây chuyền sản xuất hàng đầu của Hàn Quốc đã tạo nên được những sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Dokova

Các dòng sản phẩm của Dokova vô cùng đa dạng, đến với Dokova các bạn sẽ có nhiều sự chọn lựa từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe sinh lý nữ… Không chỉ vậy giá thành của Dokova cũng khá dễ chịu những vẫn giữ được phẩm cách của một dòng sản phẩm cao cấp.

Quý khách hàng có nhu cầu làm đẹp có thể tham khảo thông tin tại:

Website: https://dokova.kr/

Fanpage: www.facebook.com/dokovacosmetics.official

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Lady Care

Địa chỉ: 73 Đường số 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0833 143 388