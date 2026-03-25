Độc lạ Thượng Hải: Bãi cỏ bậc thang hóa "chốn ngả lưng" vào giờ nghỉ trưa cho team văn phòng

Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
HHTO - Ghé ngang nút giao giữa đường Yunjin - Longqi (Xuhui, Thượng Hải, Trung Quốc) vào giữa trưa, bạn hẳn sẽ bất ngờ trước khung cảnh hội công sở ngả lưng nghỉ trưa trên cỏ. Mặc kệ dòng xe hối hả, quảng trường nhỏ bỗng hóa trạm "sạc pin" và tọa độ check-in gây bão cõi mạng nhờ vibe "chữa lành".

Được biết, đây là một quảng trường công cộng thiết kế dạng âm sàn (thấp hơn mặt đường) với dải cỏ xanh mướt xếp tầng tựa như ruộng bậc thang tại Xuhui (Thượng Hải, Trung Quốc). Ngoài ra, thiết kế đặc biệt này đã "hô biến" bãi cỏ rộng thành những "chiếc giường" lý tưởng. Nhờ đó, hội văn phòng có thể dễ dàng tìm được một góc riêng để thoải mái ngả lưng, sạc đầy năng lượng trước khi quay lại chạy deadline ca chiều.

Đặc biệt, thiết kế thấp hơn mặt đường đã tạo thành một vách ngăn tiếng ồn. Mọi tiếng còi xe ồn ào dường như bị bỏ lại phía trên, trả lại một không gian tĩnh lặng. Và chính chiếc vibe bình yên đã biến bãi cỏ này trở thành “tọa độ” được yêu thích không chỉ của team công sở mà còn của nhiều netizen ở Thượng Hải.

Thiết kế bậc thang siêu lạ mắt, hội tụ đủ combo cỏ xanh, nắng vàng và những "tâm hồn" đang cần "sạc pin". (Ảnh: china.travels)

Bên cạnh đó, trào lưu ngủ trưa tại không gian xanh này đã chạm đúng "tim đen" của team công sở xứ Trung. Ở nơi có nhịp sống hối hả như quận Xuhui, giờ nghỉ trưa thường trôi qua vô cùng vội vã. Thay vì phải gục mặt xuống bàn hay ngả lưng trên ghế xoay dễ gây đau mỏi, việc tìm thấy một bãi cỏ êm ái ngay dưới công ty quả là “chân ái”.

Giao diện đi làm nhưng hệ điều hành đang ở chế độ nghỉ dưỡng. (Ảnh: china.travels)

Không chỉ thế, bãi cỏ này còn thu hút các tín đồ mê nhiếp ảnh. Chính sự đối lập giữa thảm xanh mộc mạc và những tòa cao ốc kính hiện đại đã tạo nên một background đầy nghệ thuật. Thay vì chỉ ghé chợp mắt, nơi đây đã trở thành điểm đến cuối tuần quen thuộc để giới trẻ tận hưởng nhịp "sống chậm" giữa lòng phố thị.

"Tọa độ" lý tưởng để tận hưởng vitamin xanh, "trốn" deadline vào những ngày cuối tuần. (Ảnh: sixthtone)

Được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng như Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) và Instagram, bãi cỏ này là tọa độ lý tưởng để lưu lại những khoảnh khắc mang vibe "người bản địa" khi đến du lịch Thượng Hải. Thời điểm lên hình lung linh nhất là 15h - 16h chiều, khi vắng bóng dân văn phòng nghỉ trưa và nắng đã dịu, tuy nhiên, khi ghé thăm, du khách cần chú ý trật tự và giữ gìn vệ sinh chung. Chỉ cần diện trang phục trung tính tối giản, mang theo túi tote và một cuốn sách và tự nhiên thả dáng là có ngay ảnh đẹp mang về!

Xem thêm

Cùng chuyên mục