Doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng liên tiếp báo lãi

TPO - Năm 2023, Công ty CP Vinhomes đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 103.300 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2022, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 33.300 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Vincom Retail đạt 9.791 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.409 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 33% và 58,8% so với cùng kỳ.