Đoán xem loạt thương hiệu hot nào mang đến ưu đãi “đỉnh chóp” tháng 11 này cùng ShopeeFood

ShopeeFood khuấy động tháng 11 với sự kiện 11.11 Đại Tiệc Kép - Deal Nhân Đôi, quy tụ loạt món ngon từ những thương hiệu ẩm thực đình đám cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn. Còn chần chờ gì mà không nhập tiệc ngay hôm nay!

Món ngon từ những thương hiệu nổi tiếng chỉ có giá từ 30.000 đồng, còn chần chờ gì mà chưa chốt đơn ngay bây giờ!

Ngất ngây với loạt ưu đãi lên đến 50% từ các thương hiệu đình đám

Không dừng lại ở những bữa ăn 30.000 đồng, ShopeeFood 11.11 Đại Tiệc Kép - Deal Nhân Đôi lần này còn quy tụ hàng loạt thương hiệu đình đám, với hàng loạt món ngon giảm đến 50% để bạn tha hồ lựa chọn.

Lotteria mở màn cực hot khi khao combo 3 món gồm Gà rán, Mì Ý và Pepsi size M giảm còn 58.000 đồng. Chưa hết, từ ngày 1.11 đến 11.11, chỉ cần nhập mã FASTFOOD100 là bạn sẽ được giảm thêm 10%, tối đa 100.000 đồng (số lượng giới hạn). Hãy tưởng tượng bụng đang cồn cào mà được thưởng thức miếng gà rán vàng giòn bên ngoài, mọng nước bên trong, ăn kèm đĩa mì Ý sốt cà chua thơm nức cùng Pepsi mát lạnh thì còn gì tuyệt vời hơn.

Tụ tập cùng hội “cạ cứng” mà thiếu gà rán KFC thì quả là một thiếu sót lớn. Từ ngày 7.11 đến 9.11, KFC tung ưu đãi siêu khủng: combo 3 miếng gà rán chỉ còn 54.000 đồng. Vẫn là hương vị quen thuộc khiến bao tín đồ ẩm thực mê mẩn - lớp da giòn rụm vàng óng, thịt gà mềm mọng nước, ăn kèm chút tương ớt cay nhẹ là đủ đánh thức mọi giác quan, khiến cuộc vui càng thêm trọn vị.

Các thương hiệu lớn mang đến những ưu đãi độc quyền chỉ có tại ShopeeFood 11.11 Đại Tiệc Kép - Deal Nhân Đôi

Ngoài món chính no nê, còn gì tuyệt hơn khi được “chốt đơn” thêm một ly đồ uống mát lạnh để trọn vị bữa ăn. Chỉ với 12.000 đồng, bạn có thể thưởng thức một ly trà sữa mát lạnh, thơm béo chuẩn vị từ MAYCHA. Đặc biệt, từ ngày 7 đến 9.11, đừng quên nhập mã MAYCHAVIP25 để giảm 50%, tối đa 25.000 đồng.

Nếu bạn thuộc team mê đồ uống thanh mát, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua món giải nhiệt cực lý tưởng - Cóc Cóc Đác Đác từ KATINAT. Từ 7.11 đến hết ngày 11.11, chỉ với 48.000 đồng là bạn sẽ có ngay một ly nước ép cóc chua ngọt, kết hợp cùng hạt đác rim giòn thơm. Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo giúp bạn vừa giải khát tức thì lại vừa giữ dáng. Đặc biệt, nếu nhập mã KATINAT50K (số lượng có hạn), bạn còn được giảm thêm 50.000 đồng cho đơn từ 200.000 đồng.

Ăn uống thả ga với ưu đãi nhân ba

Nếu cảm thấy bấy nhiêu ưu đãi vẫn “chưa đủ đô”, thì ShopeeFood vẫn còn tuyệt chiêu khiến bạn khó lòng chối từ mang tên “Siêu Deal X3”. Với bộ ưu đãi “ba tầng”, người dùng có thể ăn uống thả ga mà chẳng phải lo về giá.

Ở tầng đầu tiên, ShopeeFood tung siêu deal giảm 25%, tối đa 111.000 đồng (cho đơn từ 40.000 đồng) để bạn tha hồ gọi món mình thích mà ví vẫn rủng rỉnh. Chưa dừng lại ở đó, 11.11 còn là dịp lý tưởng để “rủ hội” bạn bè, đồng nghiệp hay cả gia đình cùng nhập tiệc, bởi mua càng nhiều, giảm càng sâu. Ngoài các voucher sẵn trong ví, người dùng được giảm trực tiếp thêm 15.000 đồng cho đơn từ 370.000 đồng, hoặc 20.000 đồng cho đơn từ 470.000 đồng. Ngoài ra, để trải nghiệm đặt món thêm trọn vẹn, ShopeeFood còn hỗ trợ phí vận chuyển tiết kiệm chỉ 14.000 đồng.

Sự kiện “11.11 Đại Tiệc Kép - Deal Nhân Đôi” chiêu đãi người dùng loạt món ngon, bao hết phí ship, vô số deal độc quyền từ thương hiệu lớn cùng bộ sưu tập “Siêu Deal X3”.

ShopeeFood đã “dọn sẵn” một bàn tiệc ẩm thực hoành tráng với vô vàn món ngon và ưu đãi hấp dẫn. Bạn còn chờ gì nữa mà không mở ứng dụng ShopeeFood, chọn món yêu thích và nhập tiệc ngay hôm nay!