Đoàn công tác TPHCM - Vĩnh Long thăm, tặng quà chiến sĩ Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng

TPO - Dự lễ khởi công các công trình dân sinh trên địa bàn huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), các vị lãnh đạo hai địa phương đã thăm hỏi, chia sẻ với những việc làm ý nghĩa của các chiến sĩ tình nguyện hè.

Ngày 10/7, đoàn công tác Thành ủy – Thành Đoàn TPHCM do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà các đội hình thực hiện chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và Kỳ nghỉ hồng tại huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long).

Tham gia đoàn công tác còn có ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM; chị Nguyễn Thụy Yến Phương, Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long.

Đoàn công tác đã dự lễ khởi công công trình cầu giao thông nông thôn do chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn và chiến sĩ Mùa hè xanh Trường Đại học Kinh tế TPHCM phối hợp thực hiện tại ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi (huyện Vũng Liêm).

Tại đây, lãnh đạo TPHCM và tỉnh Vĩnh Long đã thăm hỏi, gửi tặng các phần quà động viên đến các bạn trẻ đang góp sức xây đắp công trình an sinh tại địa phương. Đoàn công tác cũng trao tặng 20 phần quà an sinh cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Dịp này, đoàn công tác TPHCM – Vĩnh Long đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tiển (sinh năm 1934) tại ấp 7, xã Trung Ngãi.

Tiếp đó, đoàn công tác đã tham dự lễ khởi công công trình tuyến đường dân sinh tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp. Tuyến đường với quy mô trải dài 1.200m, dự kiến hoàn thành trong 1 tháng kể từ ngày khởi công, với mức kinh phí 550 triệu đồng.

Năm nay, chiến dịch Mùa hè xanh Trường Đại học Kinh tế TPHCM triển khai tại 6 xã thuộc huyện Vũng Liêm, có sự tham gia của gần 300 sinh viên tình nguyện. Trong thời gian đóng quân trên địa bàn, các bạn chung sức thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhằm giúp địa phương đẩy mạnh thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tổng kinh phí, giá trị các công trình thực hiện là gần 1,4 tỷ đồng, trong đó nhà trường đóng góp 1.095.500.000 đồng, địa phương đối ứng 243.000.000 đồng.