DJ top 1 thế giới trải nghiệm cà phê đường tàu, khám phá hang Sơn Đoòng

TPO - Những hình ảnh kỳ vĩ trong chuyến đi khám phá hang Sơn Đoòng hay trải nghiệm ngồi uống cà phê đường tàu của DJ Martin Garrix thu hút sự quan tâm của khán giả Việt và quốc tế.

Trên trang cá nhân 15,6 triệu người theo dõi, DJ Martin Garrix hào hứng chia sẻ về chuyến đi thám hiểm hang Sơn Đoòng (Quảng Bình, Việt Nam) - hang động tự nhiên kỳ vĩ nhất thế giới.

"4 ngày kỳ diệu nhất từ trước đến nay! Cảm ơn toàn bộ đội đã thực hiện chuyến đi này thành chuyến đi của cuộc đời" - Martin Garrix viết.

DJ top 1 thế giới thu hút hơn 200.000 lượt thích trên Instagram. Nhiều người phấn khích khi Martin Garrix đăng tải hình ảnh khám phá bên trong hang. Chuyến đi của nam DJ diễn ra từ ngày 29/1-2/2, đi cùng anh là 9 người khác, gồm cả tay đua F1 Lando Norris.

Ngày 4/2, Martin Garrix khoe hình check-in cà phê đường tàu. Đây là trải nghiệm thu hút nhiều du khách nước ngoài khi đến Hà Nội. Khung cảnh tàu chạy qua khu dân cư, du khách ngồi hai bên vừa uống cà phê, vừa ngắm tàu khiến nhiều người thích thú.

Martin Garrix cùng bạn bè tham quan phố phường Hà Nội và được nhiều người nhận ra. Trên mạng xã hội, nhiều người khoe ảnh chụp lưu niệm cùng nam DJ và khen anh có thái độ thân thiện.

Trước đó, Martin Garrix từng đến Việt Nam hai lần, vào năm 2016, 2018 tại các sự kiện EDM.

Martin Garrix sinh năm 1996, là một DJ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Hà Lan. Anh là DJ trẻ tuổi nhất từng được vinh danh là DJ số 1 thế giới bởi tạp chí DJ Mag trong các năm 2016, 2017, 2018 và 2022, sở hữu nhiều bản hit đình đám như Animals, In the Name of Love, Summer Days, Ocean.. Anh đã biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc lớn trên thế giới như Tomorrowland, Ultra Music Festival, Coachella, EDC Las Vegas... và là chủ sở hữu kiêm người sáng lập hãng thu âm STMPD RCRDS.