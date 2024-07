Hồi ký của thứ trưởng công an từng hỗ trợ Campuchia sau nạn diệt chủng

TPO - "Sứ mệnh cao cả (Hồi ức mười năm)" là cuốn sách viết về những chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) trong đoàn chuyên gia an ninh Bộ Nội vụ Việt Nam do Thứ trưởng Viễn Chi (Chính Nghĩa) làm trưởng đoàn trong 10 năm (1979-1989) sang giúp Bộ Nội vụ Campuchia.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng (1979-2024), hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2024), NXB Công an nhân dân (CAND) chủ trì, phối hợp với gia đình nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Viễn Chi tổ chức gặp mặt, ra mắt cuốn Sứ mệnh cao cả.

Sứ mệnh cao cả được ví như một biên niên lịch sử về quãng thời gian 10 năm (1979-1989) không của riêng trưởng đoàn chuyên gia an ninh Bộ Nội vụ Việt Nam giúp Campuchia, còn là tâm tư, tình cảm, vẻ đẹp, những chiến công, hy sinh thầm lặng, máu và nước mắt của chiến sĩ CAND khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đó là nhiệm vụ giúp nhân dân Campuchia hồi sinh sau nạn diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary.

Cuốn sách gồm 27 chương với những câu chuyện được viết nên từ sự trung thực, xúc động của người trong cuộc.

Qua từng câu chuyện độc giả có thể thấy được tấm lòng yêu Tổ quốc, đất nước Campuchia như máu thịt của tác giả.

Sứ mệnh cao cả tôn vinh vẻ đẹp của chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vì nghĩa vụ quốc tế thiêng liêng cao cả, vì nhân dân, bạn bè quốc tế.

Sứ mệnh cao cả được tác giả Viễn Chi viết sau khi nghỉ hưu, hoàn thành năm 1996. Tác phẩm đã đạt giải A cuộc thi Cây bút vàng lần thứ 4, giai đoạn 2018-2021 do NXB Công an Nhân dân và Chi hội Nhà văn Công an Nhân dân, Bộ Công an đồng tổ chức.

Trong lời giới thiệu cuốn sách, Chủ tịch nước Tô Lâm (khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an) nhận định: "Đây thực sự là một tài liệu quý của ngành, cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ công an thêm những kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ cụ thể, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Cuốn sách không chỉ ghi lại những câu chuyện trong 10 năm góp phần giúp bạn của Thứ trưởng Viễn Chi và đoàn chuyên gia, mà còn là những trang viết, những vần thơ giàu cảm xúc của một trái tim nhân hậu, giàu tình yêu thương, cảm thông và chia sẻ với người dân Campuchia".

Đại tá Trần Cao Kiều - Phó cục trưởng Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an), Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Công an Nhân dân - nhận được bản thảo cuốn sách Sứ mệnh cao cả từ con trai tác giả Viễn Chi.

Ông nhận thấy tác phẩm phù hợp với cuộc thi Cây bút vàng nên đã gửi bản thảo cho BTC cuộc thi. Tác phẩm đã lọt vào vòng chung khảo và được thống nhất bỏ phiếu cho giải A.