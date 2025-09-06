Định hình mới nền giáo dục

TP - Trong bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026 sáng qua ngày 5/9, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu “phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo đối với giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại...”.

Trong đó, định hướng đầu tiên về đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới được Tổng Bí thư nhấn mạnh, đó là “Chuyển từ cải cách “chỉnh sửa” sang tư duy kiến tạo - dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục; lấy chất lượng - công bằng - hội nhập - hiệu quả làm thước đo; siết chặt kỷ luật thực thi...”.

Và tôi cũng lưu ý đến cụm từ “định hình lại nền giáo dục” trong bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại buổi lễ trên. Đó là “công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại nền giáo dục trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia đang phải xác định lại tầm nhìn và chiến lược mới cho phát triển hệ thống giáo dục...”.

Đây cũng chính là điều đã được khẳng định trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị vừa ban hành về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo - nghị quyết có ý nghĩa mở đầu, định hướng cho cuộc cách mạng về giáo dục trong kỷ nguyên mới.

Thực ra, không chỉ riêng với công nghệ số và AI, mà diễn biến mọi mặt trên toàn cầu hiện đang cho thấy sự ráo riết định hình lại và định nghĩa lại tất cả. Với một quốc gia luôn xem “giáo dục là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt cho sự phát triển” như Việt Nam, việc “định hình” mới nền giáo dục là yêu cầu bắt buộc.

Sự định hình mới mang tầm nhìn chiến lược, với những mục tiêu lớn, cụ thể, những nhiệm vụ, giải pháp đột phá mạnh mẽ nhằm đưa giáo dục và đào tạo Việt Nam hòa vào dòng chảy của giáo dục thế giới đã được Đảng và Nhà nước cụ thể hóa và sâu sắc hóa tại Nghị quyết 71-NQ/TW (ban hành ngày 22/8/2025), tại Luật Nhà giáo 2025 (hiệu lực từ ngày 1/1/2026), cùng hàng loạt chính sách liên quan như miễn, giảm học phí; hỗ trợ bữa trưa cho học sinh; xây dựng hệ thống trường nội trú, bán trú tại toàn bộ các xã biên giới; tăng lương và phụ cấp cho giáo viên từ đầu năm học mới này,...

Lúc này, nhiệm vụ lớn nhất không chỉ của riêng ngành giáo dục, mà với toàn bộ hệ thống chính trị, và toàn dân, đó là quyết tâm, quyết liệt hành động để những quyết sách, định hướng, mục tiêu có tính cách mạng về giáo dục sớm trở thành hiện thực.

Trong tháng 9 này, sẽ có một Hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW. Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã giao từng nhiệm vụ cụ thể với toàn Đảng, Quốc hội, Chính phủ đến Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội cũng như ngành Giáo dục nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết đột phá về giáo dục vào cuộc sống.

“Dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục” là một tư tưởng, tư duy chiến lược sáng suốt, cũng là một sách lược bản lĩnh, khôn ngoan phù hợp với xu thế thời đại. Bởi xét cho cùng, chỉ có nền giáo dục hiện đại, nhân văn, hội nhập mà chúng ta đã và đang hướng tới mới có thể hình thành ra lớp người “vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường”, như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm.