Đỉnh cao và vực sâu của Hoàng tử nhạc Pop

Sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, trong đó có anh trai Nick Carter là thành viên chính của nhóm nhạc huyền thoại Backstreet Boys, Aaron Carter may mắn khi được sống trong môi trường âm nhạc khá sớm.

“Hoàng tử nhạc Pop”

Năm lên 7 tuổi, Aaron Carter đã bước chân lên sân khấu với vai trò là ca sĩ chính của của ban nhạc học đường mang tên Dead End. Và năm lên 9 tuổi, cậu bé đã được hát mở màn cho show diễn của Backstreet Boys tại Berlin (Đức).

Đây là một thuận lợi vô cùng lớn của cậu bé tóc vàng bởi người yêu nhạc khác thế giới đã chú ý tới cái tên Aaron Carter. Và sau buổi diễn đó, Aaron Carter đã nhanh chóng có được hợp đồng thu âm riêng từ hãng đĩa danh tiếng Edel Record và không lâu sau cho Aaron Carter đã xuất xưởng đĩa đơn đầu tiên mang tên Crush on you và đĩa nhạc trên đã nhanh chóng nằm trong các bảng xếp hạng của các thị trường âm nhạc lớn trên thế giới.

Nhưng phải tới năm 1998, album đầu tiên của Aaron Carter với những ca khúc như Crazy Little Party Girl, I‘m Gonna Miss You Forever, Shake It… với số lượng tiêu thụ hơn 9 triệu bản đã khẳng định sự thành công của cậu bé tóc vàng này. Hình ảnh cậu bé tóc vàng hồn nhiên, dễ thương như một thiên thần đã khiến người yêu nhạc đã quên đi “Em trai của Nick Carter” và gọi Aaron Carter với cái tên mỹ miều là “Hoàng tử nhạc Pop”. Khi đó Aaron Caron chỉ mới tròn 10 tuổi.

Và “Hoàng tử nhạc Pop” không phụ lòng người hâm mộ mà tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới trong âm nhạc. Năm 2000, ca khúc hit I want candy của Aaron Carter đã “oanh tạc” những người yêu nhạc tại Mỹ và sau đó album bạch kim Aaron’s Party (Come get it) cũng liên tục nằm trong danh sách bán chạy. Thừa thắng xông lên, Năm 2001 “Hoàng tử nhạc Pop” trình làng album Oh! Aaron và tiếp tục tạo sóng trên thị trường âm nhạc khắp thế giới.

Cũng trong năm 2001, Aaron Carter đã giành được giải Ca sĩ trẻ triển vọng nhất do các khán giả nhỏ tuổi tại Mỹ bình chọn. Năm 2002, Aaron cho ra đời album Another Earthquake! và tiếp tục thành công lớn. Những buổi diễn luôn chật cứng khán giả, những ca khúc sắp phát hành luôn được chờ đợi…. Aaron Carter đã trở thành ngôi sao âm nhạc nhỏ tuổi nhất được yêu thích không chỉ tại Mỹ còn ở nhiều thị trường khác. Trong một lần lên truyền hình, Aaron Carter thừa nhận đã kiếm được hơn 200 triệu USD khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Và con đường trượt dài

Tuy nhiên, cũng tương tự ngôi sao Nhí Macaulay Carson Culkin, “Cậu bé vàng” một thời trong làng điện ảnh Mỹ, thành công quá sớm ở tuổi thiếu niên đã khiến cho Aaron Carter có những hụt hẫng khi bước vào tuổi trưởng thành.

Sự khai thác quá đà tài năng của những người thân, không có được tuổi thơ hồn nhiên vô tư như nhiều bạn bè cùng lứa tuổi đã làm cho tâm hồn cậu bé bị cô đơn. Aaron Carter từng kể trên một kênh truyền hình rằng năm 15 tuổi, cậu bé đã biết tới cần sa và tấm ảnh “Hoàng tử nhạc POP” đang hút cần đã được đăng trên trang bìa một tạp chí đã khiến khán giả hụt hẫng.

Hình ảnh “hoàng tử nhạc Pop” với mái tóc vàng dễ thương đã gây sốc cho khán giả và Aaron Carter đã thừa nhận điều đó làm hủy hoại sự nghiệp âm nhạc khi đang còn ở đỉnh cao.

Tiếp sau đó, cuộc ly hôn của cha mẹ với những tranh chấp khối tài sản khủng, mâu thuẫn với người anh trai nổi tiếng đã khiến “Hoàng tử nhạc Pop” mất đi chỗ dựa vững chắc khi đang ở độ tuổi dễ sa ngã.

Cô đơn và bất hạnh khi còn đang ở tuổi teen, Aaron Carter đã có nhiều quyết định sai lầm và “hoàng tử nhạc Pop” một thời đã trượt dài trong những năm tháng ăn chơi sa đọa, yêu đương lăng nhăng đồng thời làm bạn với ma túy. Việc cặp bồ với những “Ngôi sao bê bối” như Lindsay Lohan, Paris Hilton, Hilary Duff… đã cho thấy tương lai mờ mịt của "Hoàng tử nhạc Pop".

Trên báo giới thời kỳ đó, khi nói về Aaron Carter người ta không nhắc tới sự nghiệp âm nhạc hay những thành công mới trên con đường chinh phục khán giả mà toàn những chuyện ăn chơi sa đọa. Năm 2008, Aaron Carter bị cảnh sát bắt khi chạy quá tốc độ và trong xe có chứa chất ma tuý. Năm 2011, Aaron Carter bị đưa vào trại cai nghiện, năm 2013, Aaron tuyên bố phá sản với khoản nợ hơn 3,5 triệu USD. Năm 2017, “Hoàng tử nhạc Pop” lại bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu và trong xe có chứa cần sa.

Đã cố níu kéo thời đỉnh cao nhưng những cuộc ăn chơi sa đoạ và cuộc sống bê tha đã khiến khán giả xa lánh dần. Năm 2018, Aaron Carter quyết tâm hồi sinh sự nghiệp trong âm nhạc với với việc ra mắt album Love. Nhưng sau 16 năm xa rời âm nhạc, album của Aaron Carter đã không còn được khán giả đón nhận nồng nhiệt như trước đây.

Không có tiền, cuộc sống của “Hoàng tử nhạc Pop” càng rơi vào cuộc sống khủng hoảng khi người thân xa cách, ruồng bỏ. Anh trai Nick Carter từng xin tòa án ban hành lệnh cấm Aaron đến gần vợ và đứa con sắp chào đời của mình bởi Aaron Carter từng tuyên bố sẽ giết chị dâu đang mang thai. Tiếp đó Aaron lại lên truyền hình, tố chị gái Leslie Carter (đã mất) đã cùng một số vũ công lạm dụng tình dục, còn anh trai Nick Carter thì từng bạo hành. Điều đó chỉ do Aaron Carter nói ra nhưng đã khiến mâu thuẫn giữa các thành viên nhà Carter ngày càng căng thẳng.

Về cuối đời, Aaron Carter đã tìm được chút yên bình khi yêu cô gái có tên Melanie Martin. Cả hai đã liên tục chia sẻ những hình ảnh thân mật trên mạng xã hội, và “Hoàng tử” một thời đã tính đến chuyện gắn bó lâu dài khi với Melanie xăm tên người yêu lên mặt, tặng Melanie chiếc nhẫn kim cương quý giá. Thế nhưng được một thời gian Aaron Carter lại lên tiếng tố cáo bị Melanie hành hung và phải nhờ cậy đến cảnh sát can thiệp. Aaron Carter tiết lộ bị Melanie Martin lừa dối, đối xử tệ bạc và tuyên bố cả hai đã chấm hết.

Thế nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đây khi sau đó, Aaron Carter và Melanie Martin lại quay lại với nhau, Aaron Carter báo tin bạn gái đang mang thai và anh háo hức để được làm bố. Nhưng không lâu sau Aaron Carter lại bỏ quên Melanie Martin cùng đứa con chưa chào đời và công khai tình tứ bên bạn gái mới là Viktoria Alexeeva.

Nhưng sau một thời gian, người ta lại thấy Aaron Carter đến các trung tâm cai nghiện ma túy, để nỗ lực giành lại quyền nuôi người con trai tên Prince. (Đứa con do bạn gái cũ Melanie Martin sinh ra và Aaron Carter từng ruồng bỏ).

Thế nhưng vào ngày 5/11, thi thể của “hoàng tử nhạc Pop” một thời đã được phát hiện trong bồn tắm tại nhà riêng ở Los Angeles.

Tại Việt Nam, Aaron Carter cũng được người yêu nhạc quý mến khi các ca khúc luôn được đón nhận. Trong đó ca khúc Crazy little party girl đã được xếp vào danh sách Những ca khúc quốc tế về mùa Noel và được nghe rất nhiều.

Nghe lại ca khúc Crazy little party girl do Aaron Carter thể hiện.